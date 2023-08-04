ESG公私協力 推動低碳交通

內湖的交通是當地居民與企業通勤族長期的問題，前台北市長柯文哲曾直指「內湖交通沒救了」，現任市長蔣萬安則希望能導入ＥＳＧ來改善內湖交通。ＥＳＧ代表環境保護（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）三個企業的永續維度。

從氣候變遷、疫情、俄烏戰爭、能源海嘯到全球通膨，全世界一直處在高風險的邊緣；伴隨ＥＳＧ永續意識崛起，企業責任成為重要績效指標。依據ＥＳＧ三大面向，能評鑑一家企業永續經營及風險管控的能力；企業若能掌握ＥＳＧ，進行產業轉型，在國際市場能更有競爭力。其中有效節能減碳、促進永續交通應是努力追求的目標，因此運用內湖地區之企業進行員工通勤交通減量，即十分重要。台北市府目前計畫與內科企業座談，先找出潛在合作企業輔導，提出「員工通勤交通需求管理計畫」。

猶記自廿五年前的十二月一日，筆者在聯合報投書以來，陸續在相關審查會議中主張實施交通管理社區化，建議由各式社區由下而上、由小而大推動交通管理，以落實交通減量，改善交通安全與效率。樂見台北市府終於要運用ＥＳＧ公私協力方案，鼓勵企業共同推動永續交通。但可預見將會面臨許多關鍵問題與困難，必須研擬因應對策。

首先，若只由內科各企業研提員工通勤交通需求管理計畫，而未考量員工通勤起點之交通需求，則效果十分有限。建議應考量內科員工所有通勤起點區域，甚至擴大到實施交通月票之北北基桃，將區域內交通起迄兩端有合作意願的所有社區納入，並將推動目標訂為低碳交通社區，然後針對社區民眾的交通行為進行問卷調查。

調查項目包括，目前使用之運具及交通需求的時間與空間、目前使用私人運具之原因、目前使用或不使用公共運輸之原因、願意改用或仍不願使用交通月票之原因、目前使用或不使用低碳運具之原因等。透過問題導向之需求分析，充分瞭解除了便宜的交通月票外，其他公共運輸的使用誘因，並據以規畫相關配套措施、進一步了解目前使用或不使用低碳運具原因。如此可透過對社區民眾和企業員工完整的調查分析、宣導、溝通說明，使其充分明瞭使用公共運輸或低碳運具的方式，與改善交通環保的效益。

其次，應建置各推動社區之低碳交通ＡＰＰ、記錄社區民眾的交通方式，民眾透過步行、騎自行車、使用公共運輸、使用低碳汽機車，甚至計程車共乘、共享運具等，均可獲得不同權重之「碳排減量積分」或「碳權」。包括政府單位、企業公司、園區、學校、住宅區等各式社區則依據積分，由ＥＳＧ公私協力補助方式，定期提供民眾有足夠誘因的補助，以有效鼓勵民眾使用低碳交通。

此外，循序推動限制社區民眾使用高碳排運具，如使用之限制天數等；達到成效門檻的社區由政府獎勵表揚與認證，並可作為中南部區域推動低碳交通的示範參考，如此台灣才有可能達到二○五○淨零排放的目標。