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放不放假？給專業裁量空間 勿只吵要糖

聯合報／ 張家羽／公（雲縣斗六）
北北基昨天放颱風假一天，不少民眾到電影院看電影，售票口出現排隊人潮。記者洪子凱／攝影
北北基昨天放颱風假一天，不少民眾到電影院看電影，售票口出現排隊人潮。記者洪子凱／攝影

隨著杜蘇芮颱風、卡努颱風接力報到，各地方政府不僅忙於防颱、救災，就連是否要放颱風假的決策，也備感棘手！即便現今科技發達，可透過衛星雲圖掌握最新氣象動態，但終究是「天有不測風雲」，颱風的軌跡、走向及發展可謂是變化多端。因此為政者在作任何防颱（包含是否上班）決策時，除應具備科學、專業，更要有所依據；而在這些客觀條件均已具備的前提下，民眾即應予以尊重，避免衍生多餘的情緒。

畢竟，公眾事務的運作，若沒有一道依循的標準模式，將會混亂失序、毫無章法。以近日卡努颱風掃過北台灣的案例，前一日雙北、基隆與宜蘭等地方政府即宣布隔日停班停課；而鄰近的桃園市因風雨評估及預測皆未達標準，且桃園市未被列入陸上警戒區，最終決定隔日照常上班上課，隨即卻引發大批網友抨擊，網友此舉顯欠缺正當性。

筆者能理解民眾「期待放假」的心理，但不能視為理所當然；政府本應基於專業、超然的立場制訂決策，不是一味投其所好、取悅市民。且依據勞基法，桃園市民若是在雙北、基隆上班上課通勤者，亦可停班停課；相對的，雙北、基隆市民因上班上課需通勤至桃園者，同樣比照辦理，如此有考量到警戒範圍民眾的人身安全。

桃園市政府災害應變中心已升至二級，以隨時掌握及應變颱風帶來的影響；因此，若民眾針對「安全」以外的因素而帶有情緒的批評，顯得沒有建設性與合理性。畢竟決策是經過專業人士縝密、詳盡的評估，公布時程也沒有瑕疵，最重要的是兼顧到市民安全。

再觀察細微一些，桃園市長張善政前一日受訪時，受訪內容摘錄的文字為「所以，我們『原則』上，還是『盡量』跟基北北同步作業」；其中「原則」及「盡量」等語意，本來就帶有保留及但書，以作為專業裁量的空間。而桃園市政府經由中央氣象局及相關專業單位評估後，認為客觀條件未達放假標準，決策有何疑慮？

是以，民眾會期待放假、期待休息，但不能就此認為颱風假是應得的，放不放假須經嚴謹評估機制；如果評估結果未盡期待就大力抨擊、謾罵，豈不猶如吵糖吃的小孩一般？民眾應具公民素養，切莫讓多餘的情緒衍生出無謂枝節。

卡努颱風 停班停課 颱風假 氣象局 張善政

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