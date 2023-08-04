颱風假 合理考量非福利

台灣身處西太平洋，這個地理位置很特別，地震、颱風特別多。在台灣有個世界罕見的假，就是颱風假，香港雖有卻比台灣嚴格很多。從一九九三年起，台灣地方首長可以根據一九九○年的「天然災害停止上班上課作業辦法」自行決定放假與否，簡稱「災防假」，大家都習慣稱為「颱風假」。

地方選舉日益激烈，原本單純的放假，慢慢轉變成一種政治攻防戰，更成為「顯學」；從中獲得額外利益的不少，例如賴清德被稱為「賴神」。當然也有因此間接受影響的。台灣上一個颱風假是二○二一年的「璨樹」颱風，至今才兩年；再上一次則是二○一九年的「利奇瑪」及「米塔」颱風。

台灣這兩三年來，颱風幾過家門而不入，日本的ＮＨＫ還特別報導；台灣則對外宣稱，我們有中央山脈這個「護國神山」。正當今年夏天又有低氣壓形成，或颱風逼近時，大家多已不相信颱風會來了；中央氣象局的專家示警這只是機率問題的同時，今年第一個「杜蘇芮」暴風圈接觸台灣陸地了，而南部才放完颱風假沒幾天，「卡努」颱風直撲北部而來。

桃園市長張善政一開始說「北北基桃」為共同生活圈，會同步公布是否放假；待宣布時卻又表示不跟進北北基，一時間臉書被灌爆，名字隨即被改成「張善變」。放不放假其實是有一套標準流程的，意即平均風力在平均七級以上，廿四小時平地累積雨量達三五○毫米以上，不到這個標準也不能放。

放假天晴會被罵，不放假更會被罵。氣象專家彭啟明曾說：「對台灣民眾來說，颱風天最重要的事就是能不能放假？但我更希望民眾能更理性地去瞭解颱風假的理由；颱風假不應該是一個福利，而是合理的考量。」

近年來全球受到氣候變遷及地球暖化影響，颱風路徑詭譎多變，有時就連日本及美國氣象單位都難以預測，我們又怎可太過苛責地方父母官呢？

百姓當然喜歡放假，所以「寧可錯放、不可不放」，久而久之成了地方首長的處理模式。但少數如柯文哲前市長，就曾經有台北市不放、新北市卻有放颱風假的特別經歷。張善政市長可能話說得太早了點，但也要肯定他這次獨排眾議做對的事、不隨波逐流的精神。政治不應是諂媚討好眾人，而是服務眾人、找回良心。