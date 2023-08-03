倉儲工廠防災 應強化防火區劃

新北林口PChome倉庫八月一日晚間發生火警，警消到場時倉庫已延燒近二小時、四間倉庫，主要存放貨品以衛生紙為主，火警當下無工作人員上班。工廠或倉儲空間火災在台灣已屬稀鬆平常，但無人時發生火災、發生空間屬知名品牌所有，則易受到重視與關注。

這場火災所需關注之議題遠不只為何無人當下還會發生火災？是否影響網購庫存？衛生紙會否短缺？還包括：

無人當下發生火災，是否意謂倉庫空間內之防火、防災能力嚴重不足？火災風險之高，已足以在無人時發生火災，卻長久以來無人知曉或加以改善。

僅一水溝之隔的受波及倉庫連燒兩棟，說明短窄溝渠在堆放雜物、長滿雜草的情況下，不足以起到阻隔火勢延燒功能。

起火工廠另一側半牆之隔是一棟透天住宅。住宅旁即為工廠在台灣並不少見，卻未見有效避免工廠火煙波及住家之措施。

長年誤解倉儲工廠得免檢討防火區劃、可不設自動撒水設備即足夠安全，天真的認為火災發生當下只要在場人員立即滅火即可，但本次事件已證明無人當下也可能發生火災。

綜觀台灣各大小工廠、倉儲空間火災災例，縱使當下有員工，但得以於第一時間發現火煙並於初期滅火成功之案例少之又少。將期待置於僅短暫接受消防訓練、無其他防災設施設備可配合的工作人員身上，不如檢討並改善廠區內之防火區劃、重新審視自動撒水設備設置的必要。

如此在無人之時，除可減緩火煙之波及能力、限縮火煙影響範圍；有人之時亦可提高員工初期滅火成功機率、予以人員及時避難先機，更可減少貨品與設備的損壞程度與數量。

PChome位於林口A7的智慧物流園區，或可以此次外倉火災事件為借鏡，檢視災害風險、強化區劃能力、增設設備及應用，防患勝於未然。