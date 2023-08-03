外牆剝落 期待政府輔導更要自強

高雄岡山一棟廿八年大樓在颱風天晚上，大片外牆磁磚崩落發出轟隆巨響，伴隨煙沙飛石嚇壞附近住戶；所幸當下沒有人車經過，否則後果不堪設想。

該大樓發生磁磚剝落已快廿年，全面更新預估每戶要出卅五萬，居民因此無法達成共識；然而這不是特例，全台灣公寓大廈都是這樣！

台灣都會地區到處可見大樓外牆伸出用來攔截脫落磁磚的攔網，顯示外牆安全維護和公寓大廈管理的失效失能。治標不治本的臨時權宜措施，或許可以接住零星剝落的磁磚，卻擋不住這次整片外牆崩落所造成的傷亡財損。但台灣民眾集體把這個問題擺著、不看不想，大家都堅信自己不會那麼倒楣。

雖然台灣公寓大廈管理立法已近卅年，但民間的實踐卻一直原地踏步，停留在立法前階段。要維護外牆安全，社區大樓居民必須先具備外牆需要定期安檢、修繕、更新的認知，改變「以後再說」的態度；此外，還需要第三方公正客觀單位協助，預估維護修繕成本和精算分攤方式，最後透過社區大樓居民集體完成，「法制化」方能實現。

在這些民眾完全陌生的要件備齊前，政府抱著法條含糊跳針「外牆由區分所有權人或管理委員會負責」，對解決問題毫無幫助。時間一到，埋在我們身邊的這些不定時炸彈仍將一一引爆傷人。

期待政府儘早領悟目前法規和文化是兩個不同世界、亟待融合的現實，積極輔導社區大樓建立完善的管理。更希望公寓大廈居民學會自立自強，主動負擔起維護建物安全的責任；大家一起來改變，讓台灣社會永遠不必面對「外牆殺人該誰負責？」這個沉痛問題。