實測AI衝擊：媒體應創造無法取代性

國內電視台陸續推出AI主播，讓NCC大驚失色，以為是「新聞自動生成播出」，急把電視台高層請到NCC進行製播程序說明。電視媒體主管機關對AI戒慎恐懼，而國科會也正加速研擬《AI基本法》草案，以因應AI時代的來臨。但隨著國外媒體諸如歐洲最大報—德國《畫報》，開始藉由引進AI進行大幅人力調整，AI對於國內新聞產業和媒體工作者的衝擊，恐怕比我們想像的還要迫近。

筆者近日密集測試包括微軟、谷歌、ChatGPT等三款免付費聊天機器人，是否能作為新聞產製的普及化應用。發現目前AI已具備強大的外文翻譯、歸納重點、議題發想、訪綱設計、事件分析、寫稿建議等專業能力；同時還可以進行新聞標題、新聞稿和新聞現場示意圖的自動生成。它甚至能夠進行圖片內容偵測、語意邏輯判斷及精準揪出錯別字、成語誤用。同時，AI也能當評審，評選出它認為各媒體中寫得最好的一則新聞標題，並清楚說明理由。有電視台新聞編審開玩笑說：「連我們也要失業了嗎？」

善用AI機器人強項，可以大幅縮短媒體記者採訪前後的資料蒐集、聽打、重點整理等工作，增加新聞產出速度。但相對的，AI也可能取代部分新聞產線的人力。就媒體實務來看，首當其衝的工作，包括新聞編輯、照片編輯、外電編譯、網蒐記者、在家記者、2D圖卡、3D動畫製作人員等，恐怕都在裁減人力的紅色警戒範圍內。

不過在測試過程中也發現，現階段AI聊天機器人在新聞產製上的應用，仍有其局限性，諸如影音新聞自動生成等擴充性功能，仍需借助其他應用程式才能完成。另外還包括：回答問題的內容品質不甚穩定，偶會出現「一本正經的胡說八道」；ChatGPT三點五版本只能搜尋到二○二一年九月以前的新聞；谷歌Bard測試版功能表現仍未盡理想等。因此AI聊天機器人要正式應用於新聞線上，仍有一段調整和測試期。

雖然現階段AI的表現還不夠完美，但隨著聊天機器人版本的更新，它可能越來越聰明，本事越來越強大，甚至涵蓋目前數百個擴充性應用程式的所有功能。人工智慧是累進式的學習，人類一日、AI千里，當它能夠正式且全面性的應用於新聞產業，對於媒體營運、人力成本和內容形式呈現，都會有重大的影響和衝擊，媒體產業宜提早評估與因應。

而新聞工作者也應該要開始熟悉AI機器人「咒語」（指令），以提高工作效率與創意，並創造自己的「AI無法取代性」。諸如採訪記者製作調查／深度報導、敘事新聞等，都是AI目前還不拿手的項目。