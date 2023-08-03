聽新聞
test
0:00 / 0:00

實測AI衝擊：媒體應創造無法取代性

聯合報／ 許志明／世新大學新聞學系助理教授（新北市）
民視今年6月底推出第一位AI主播，主要工作內容就是播報全球主要城市天氣。 圖／民視提供
民視今年6月底推出第一位AI主播，主要工作內容就是播報全球主要城市天氣。 圖／民視提供

國內電視台陸續推出AI主播，讓NCC大驚失色，以為是「新聞自動生成播出」，急把電視台高層請到NCC進行製播程序說明。電視媒體主管機關對AI戒慎恐懼，而國科會也正加速研擬《AI基本法》草案，以因應AI時代的來臨。但隨著國外媒體諸如歐洲最大報—德國《畫報》，開始藉由引進AI進行大幅人力調整，AI對於國內新聞產業和媒體工作者的衝擊，恐怕比我們想像的還要迫近。

筆者近日密集測試包括微軟、谷歌、ChatGPT等三款免付費聊天機器人，是否能作為新聞產製的普及化應用。發現目前AI已具備強大的外文翻譯、歸納重點、議題發想、訪綱設計、事件分析、寫稿建議等專業能力；同時還可以進行新聞標題、新聞稿和新聞現場示意圖的自動生成。它甚至能夠進行圖片內容偵測、語意邏輯判斷及精準揪出錯別字、成語誤用。同時，AI也能當評審，評選出它認為各媒體中寫得最好的一則新聞標題，並清楚說明理由。有電視台新聞編審開玩笑說：「連我們也要失業了嗎？」

善用AI機器人強項，可以大幅縮短媒體記者採訪前後的資料蒐集、聽打、重點整理等工作，增加新聞產出速度。但相對的，AI也可能取代部分新聞產線的人力。就媒體實務來看，首當其衝的工作，包括新聞編輯、照片編輯、外電編譯、網蒐記者、在家記者、2D圖卡、3D動畫製作人員等，恐怕都在裁減人力的紅色警戒範圍內。

不過在測試過程中也發現，現階段AI聊天機器人在新聞產製上的應用，仍有其局限性，諸如影音新聞自動生成等擴充性功能，仍需借助其他應用程式才能完成。另外還包括：回答問題的內容品質不甚穩定，偶會出現「一本正經的胡說八道」；ChatGPT三點五版本只能搜尋到二○二一年九月以前的新聞；谷歌Bard測試版功能表現仍未盡理想等。因此AI聊天機器人要正式應用於新聞線上，仍有一段調整和測試期。

雖然現階段AI的表現還不夠完美，但隨著聊天機器人版本的更新，它可能越來越聰明，本事越來越強大，甚至涵蓋目前數百個擴充性應用程式的所有功能。人工智慧是累進式的學習，人類一日、AI千里，當它能夠正式且全面性的應用於新聞產業，對於媒體營運、人力成本和內容形式呈現，都會有重大的影響和衝擊，媒體產業宜提早評估與因應。

而新聞工作者也應該要開始熟悉AI機器人「咒語」（指令），以提高工作效率與創意，並創造自己的「AI無法取代性」。諸如採訪記者製作調查／深度報導、敘事新聞等，都是AI目前還不拿手的項目。

標題 ChatGPT

延伸閱讀

上周剛罰過100萬！員工內神通外鬼勾結詐騙集團 NCC重罰台灣之星1600萬元

周玉蔻節目稱「區公所的人都顏家指揮」 民視挨罰40萬官司結果曝光

基督徒聊天機器人問世 提供信仰引導

台灣詐騙頻傳 藍委點名NCC不阻絕源頭同協助歹徒

相關新聞

依法撥補 勿再剝削公教

一○七年軍公教年金改革屆滿五年，行政院會同考試院首次檢討，立委質疑年改結果「沒人因此變得更好」，甚至由於近年通膨影響，使...

涉貪關鍵 在人性而非法律

新竹縣前新豐鄉長許秋澤，一審被依貪汙收賄與圖利罪判處七年徒刑、犯罪所得一百萬元沒收，監察院也通過彈劾，將移送懲戒法院審理...

電信網路打詐 法制有空窗

國內詐騙案猖獗，政府部門打詐成效不彰，行政院因此訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，要求跨部會研擬並精進各項防制措施。針...

實測AI衝擊：媒體應創造無法取代性

國內電視台陸續推出AI主播，讓NCC大驚失色，以為是「新聞自動生成播出」，急把電視台高層請到NCC進行製播程序說明。電視媒體...

外牆剝落 期待政府輔導更要自強

高雄岡山一棟廿八年大樓在颱風天晚上，大片外牆磁磚崩落發出轟隆巨響，伴隨煙沙飛石嚇壞附近住戶；所幸當下沒有人車經過，否則後...

倉儲工廠防災 應強化防火區劃

新北林口PChome倉庫八月一日晚間發生火警，警消到場時倉庫已延燒近二小時、四間倉庫，主要存放貨品以衛生紙為主，火警當下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦