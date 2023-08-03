電信網路打詐 法制有空窗

國內詐騙案猖獗，政府部門打詐成效不彰，行政院因此訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，要求跨部會研擬並精進各項防制措施。針對網路詐欺廣告案件氾濫問題，金管會歸咎主因認為，今年四月迄今，向Google通報四二一件投資詐騙廣告，下架數為二五七件，換算成下架率僅六成一。

面對配合打詐不力的輿論壓力，Google舉辦媒體說明會喊冤，表示台灣市場面臨詐騙審查機制的三大難題：第一，檢舉案件諸多為影音原創內容，並非廣告，Google無法處置。第二，檢舉案例若是個人網頁，即使上面刊播詐騙訊息，Google僅係入口網站，無權介入處理。第三，透過點擊字串的超連結方式，誘導消費者進入詐騙廣告網頁，Google很難根本移除。

尤有甚者，日昨傳出龍谷數位公司等八家台灣之星企業客戶，申辦二點四萬門手機門號，部分門號卻遭台灣之星員工勾結犯罪集團，轉售給中國詐騙集團作為虛設帳戶使用，通傳會因此開罰台灣之星一千六百萬元，創下電信裁罰單一案件累積最高金額。通傳會的處罰理由，認定台灣之星未落實客戶認證的風險管理機制。

歸納上揭廣告審查機制難題，根源在於網路平台欠缺明確的廣告處理準則、個人網頁受言論自由保障、難以察知超連結廣告幕後的主使者等困境。事實上，針對防範網路廣告詐欺等議題，通傳會曾於二○二二年六月公布「數位中介服務法草案」，規定主管機關得發動「資訊限制令」或「加註警示」等處分，命網路平台刪除詐欺廣告等違法訊息。然而，社會輿論憂慮該等行政處分有侵害言論自由之虞，迫使通傳會暫且擱置立法程序。因此，當前對於打擊詐欺廣告的數位法制規範處於空窗期狀態。

至於電信業者盜賣客戶門號問題，雖然通傳會在今年六月訂頒「電信事業風險管理機制指引」，要求電信事業分配用戶使用電信號碼前，應確實核對及登錄用戶資料；但從台灣之星案來看，顯然尚未發揮此機制指引規範功效。

為達成政府有效打擊詐欺之目標，通傳會基於「堵詐」的機關職責（電信網路面），應強化之電信網路法制重點：

一、輔導網路平台建立協同自律機制，制訂詐欺廣告等違法訊息處理準則；依據準則下架涉嫌違法廣告，免除數位平台對廣告主之損害賠償責任。二、主管機關命下架詐欺廣告，應明確說明發動「資訊限制令」或「加註警示」符合法律規定要件，提供數位平台作業遵循依據，同時保障個人網頁言論自由。三、簡化損害賠償訴訟程序，許可被害人請求數位平台提供詐欺廣告行為人之姓名或名稱、住所、電子郵件信箱、網路網址等訊息，根除違法廣告主保有之不法利得。四、加強稽核並抽測電信業者是否遵循風險管理機制指引，落實門號申請人、代理人及企業客戶之客戶認證程序。