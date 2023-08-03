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3千萬變81億 你說奇怪不奇怪？

聯合報／ 梁幼祥／孫文學校伊尹學院院長（台北市）
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我有個搞辦桌的朋友，一天來了一個婚宴訂單，卅桌、每桌十五萬！照道理應該樂翻了，可是他告訴我：這桌怎麼辦？「愁死了」！

報載高雄向中央申請三千萬元改建前鎮漁港，卻獲得行政院「超額補助」八十一億。政府眼都不眨一下，百億、千億的銀子猛撒、亂撒的同時，有沒有看到每晚蜷曲在台北車站四周，滿滿的遊民？

台灣還有一二○萬名身心障礙的弱勢，九萬名偏鄉兒童和四點四萬獨居長輩，以及無數的社會福利硬軟體需求…。

我看到由盲人鄭龍水博士帶領的「公益聯盟」，每年求爺爺、告奶奶的為這些弱勢辛苦的募款！請問，政府在哪裡？

人民看到新竹、桃園等地許多的工程瑕疵與弊案，但他們卻仍有卅五％硬梆梆的支持鐵粉！而我卻看到這卅五％是共犯！

一個只要三千萬的補助方案，結果給了八十一億？一個卅年經驗的辦桌大師，接到超過市場行情極限的訂單，都昏了！

八十一億！我想可能是政府培訓怎麼分贓的一種磨練吧！

寶島無奇不有！讓我想起一首童謠：三輪車跑得快，上面坐個老太太，要五毛給一塊！你說奇怪不奇怪？

獨居 台北車站

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