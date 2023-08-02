2023金磚峰會的動態與重點

第十五屆ＢＲＩＣＳ金磚五國峰會即將於八月下旬在南非登場。有鑑於此次峰會是新冠疫情之後，金磚國家四年來的首次實體會議，此外疫情期間國際局勢變化劇烈；故而本屆金磚峰會備受矚目，亦有諸多值得注意的觀察點。

重點之一，ＢＲＩＣＳ果真是全球南方代言人？

此次峰會最不同以往的是，規模空前盛大。根據南非金磚特使Anil Sooklal所述，南非已發出七十份邀請給包括非洲全數五十四國在內的全球南方國家領導人。另有消息指出，在普亭為避開國際刑事法院（ＩＣＣ）的逮捕通緝令不親自到場、改為視訊與會之後，還有更多南方國家主動向南非索取邀請函。不過，無論主動或被動，受邀國無一是歐美等非南方國家；曾積極表示有興趣出席的法國總統馬克宏也不在邀請名單內。

由此觀之，此次峰會頗有向全球南方國家發出動員令的意味。對於自我定位為全球南方代言人的ＢＲＩＣＳ，無疑是一次政治實力的具體測試。ＢＲＩＣＳ真能號召全球南方國家、代表南方之聲？屆時會有多少國家代表實際到會，是可觀察的指標。

重點之二，金磚會再擴大嗎？

金磚國家自二○○九年召開首次峰會至今，除了次年南非加入之外，未再有新的成員國。二○一七年習近平在中國擔任地主國時提出「金磚＋」的主張，意欲擴大金磚，廣納新成員。不過各國對於金磚擴容的看法並不一致；其中又以巴西與印度的態度最為保留。一方面，兩國顧慮新會員的加入，將助長中國在ＢＲＩＣＳ的影響力，打破現有五國平起平坐的局面。另一方面，巴西與印度雖不滿西方壟斷國際體制主導權，但與西方國家仍維持密切往來；一旦ＢＲＩＣＳ的發展向中俄傾斜，成了反西方大本營，並非兩國所願。相較之下，俄羅斯在俄烏戰爭之後，對納入新成員、壯大ＢＲＩＣＳ較為支持；而在中俄、印巴之間的南非採平衡的立場，對此議題無明顯好惡。

儘管如此，截至目前，已有二十二國正式申請加入ＢＲＩＣＳ，另有二十多國也表示有興趣申請。此次峰會也已將入會條件、程序等列為主要議題；第一批的討論名單可能包括沙烏地阿拉伯、伊朗、埃及等國。

重點之三，ＢＲＩＣＳ結算機制的可能進展？

打造可持續、去美元化的結算機制，是ＢＲＩＣＳ近年來的共同目標。在中美爭端、俄烏戰爭、美國升息等外部因素影響下，金磚國家對此更感迫切。雖然ＢＲＩＣＳ在過去十年間，已建立有新金磚銀行、一千億美元的應急儲備、推動本幣結算，但如何在現有基礎上進一步發展非美元的結算機制，仍是個艱鉅的工程。

ＢＲＩＣＳ曾提出各種構想。有主張歐元路線者，認為可考慮發行金磚單一貨幣；另也有主張數位化路線者，認為可透過金磚國家共同支付系統BRICS Pay、央行數位貨幣（ＣＢＤＣ）、或去中心化金融和代幣化資產（擔保貨幣）等技術，漸進發展共同數位貨幣。然而不管是傳統的實體單一貨幣路線，或新型的數位貨幣方案，最難的關卡還是各國對貨幣主權的堅持與法規的歧見。本次峰會能否有所突破是另一觀察要點。

ＢＲＩＣＳ雖有諸多象徵性的倡議與聲明，但仍有關於政治實力的累積、組織的擴大、貨幣結算系統的發展等挑戰待克服，一切端視集團成員國是否能在地緣政治的激烈競爭中，真正拋開歧見，深化彼此的合作。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）