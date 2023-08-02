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大咖讓小鎮補選失焦

聯合報／ 金童／北斗鎮民（彰縣北斗）

北斗鎮長本周六補選。選前一周，檯面上的大咖人物已快來齊。先是蔡總統來了，接著立法院長和行政院副院長來了；上周六郭台銘來過後，周日柯文哲就來了，賴清德周一也來了。幾天內要看齊這麼多大咖來助選誠屬不易，何況人口才三萬多人的鎮長補選，交管、便衣和ＳＮＧ車的陣仗，真是太熱鬧、太喧譁也太反常了！

然而，來輔選的大咖們，不但把鎮長候選人的風采全都搶光了，高喊賴清德、柯文哲、郭台銘「凍蒜」的聲音，要比喊鎮長候選人的姓名還大上許多；場子邊關注彰化議長到底挺哪位爭大位的，比關注挺哪位鎮長候選人還要多。而侯友宜尚未出現和議長的退黨聲明，又讓媒體有好多臆測。

抬轎者的輔選造勢，有門道也有熱鬧。雖是北斗鎮長補選，然而媒體與民眾關注的焦點，卻都在明年大選；明明是在幫小鎮鎮長候選人輔選，其實更像各總統參選人造勢。大咖們講述的都是自己大選的論述；大咖拉起候選人的手帶喊凍蒜後，聽到的都是民眾高喊自己名字的凍蒜聲。

大咖們與媒體齊至，讓鎮民的生活、情緒與理智波動了，更讓補選訊息歪樓了。在選前是不是該收收心神，回頭好好看各候選人的政見？在聽其言、觀其行的審斷中，把票投給信任的候選人，選出最合適的鎮長人選，而不是盲從大咖喊凍蒜，讓鎮長補選成了大咖的大選布樁。

大選 柯文哲 郭台銘

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