拚經濟只能「高大上」嗎

繼幾家重要財經機構下修台灣今年的經濟成長率後，主計總處也終於承認，因外銷衰退與投資不振，的確有「不保二」的情形。但值得注意的是，內需消費表現卻令人有感，特別是藉由「慶典經濟」串連投資的新成長模式，或可為低迷的經濟帶來新曙光。

台中市就被認為是「慶典經濟」發威，才讓市長盧秀燕的表現大受肯定，而其運作的關鍵，在於市府透過籌辦大型活動刺激消費，進而吸引外來投資，使之成為強化宜居城市的動力，以提高人口遷入誘因，維持成長。

台灣長久以來都是採「出口帶動成長」的經濟模式，但重外銷易受國際景氣與需求變化影響，加以近年來「全球化」的內涵丕變，基於地緣政治考量，歐美均以國家安全為由，要求戰略物資拉回本國生產，使我國經濟發展大受衝擊。

面對景氣下行，以往當局常循凱恩斯主張，以公共投資或建設創造需求來，同時提出更恢弘的高科技產業推升計畫。只是從二○二○年到二二年每年有三兆餘元的超額儲蓄現象，即可說明閒置資金找不到投資項目，可見得「高大上」之發展策略已該改弦更張了。

蔡政府常言台灣經濟成長率重返亞洲四小龍之首，但沒說的是，只靠半導體的產業發展型態，不僅有七成年輕人無法參與，而且一遇外銷逆風就應聲倒地。反觀同時間經濟持續負成長的香港，為何能在今年第一季強勁回升，從墊底到第一，除了訪港旅客增多外，主要還是金融人才仍在，使其保有國際金融中心的地位，顯然台灣需要打造第二經濟軸線。

其實台中市的「慶典經濟」就是個好例子，台灣除有大甲媽遶境，一年到頭都有精采的祭典，從元宵放天燈、三月「瘋」媽祖、農曆七月放水燈，連外島的金門都有城隍季，如能再加規畫使之多元更吸引人，好比納入邊跑邊吃的田中馬拉松，抑或體驗歌仔戲、八家將等傳統技藝，這不就是「廟會經濟」的基礎。此外，在形塑來台旅遊新選擇的同時，亦應透過智慧城市裝置，方便旅人隨時掌握遶境進度、人潮密集與否，及食宿服務等狀況，好安排行腳路線，並讓投資者看到有利可圖的前景。

儘管全球化的內涵有所調整，但我們也能用珍珠奶茶風靡世界的經驗，改以「在地全球化」策略，助台灣主動出擊創造收益。