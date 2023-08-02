心理諮商收據 不應是廢紙

七月卅日我看到聯合報第二版刊登「免費諮商防青少年輕生」的消息。其實在今年七月初，我們業界就已接獲當局轉知衛福部的這項措施。公文內大致的意思是：使用對象限十五至卅歲，方案自今年八月一日至一一三年七月卅一日，每個人一周一次，可補助三次，每次補助一六○○元諮商費，當次機構不得向個案收取額外費用。 對這項「德政」，個人深深不以為然。

青少年的心理健康是個多層面的問題，也是值得重視的問題，需要政府痛下針砭找出對策。但是衛福部這個措施，卻顯得「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

首先，對於「使用期限只到明年七月底」，請問要如何評估這項政策的成效？難免會讓人有政策買票的聯想。

其次，「諮商費用一千六」，連一般政府諮商方案的基本費用都不夠，怎麼好像是政府博美名，卻由心理師埋單的感覺？還是有「年齡歧視」，認為年輕人的議題較簡單？十八歲以下未成年子女要諮商，都得經過父母的簽字同意，十五歲是怎麼訂的？

再者，三次免費，意義何在？問題三次就解決了？三次以後呢？如此草率的政策，像是給個便宜的藥膏貼一貼就好了。

在此，讓我想到一直以來很心痛的問題是，很多人會反映，心理諮商費用很高，除非不得已才會來。

我們的心理諮商所在民國九十九年立案，當時我就發現一個很重要的問題：為何我們所開立的收據，個案都不索取？心理諮商費用，動輒上千元或更多，但是我們的收據卻比一張衛生紙還不值。舉個例，一般超商的十五元收據都可以抽獎，我們的收據不能；感冒上診所開立掛號費收據，年度裡可以列入「列舉扣除額」抵稅，心理諮商收據卻沒辦法。難怪沒人要，民眾不拿，但心理諮商所還是得照開，因為主管機關衛生局要查、國稅局更在乎，真正的使用者卻不在乎。

依《心理師法》規定，心理師為醫事人員，合法立案的心理諮商所為醫事機構，但是心理諮商所的收據，至今既無法納入健保，更無法做為年度繳稅時的「列舉扣除額」來扣抵，對於使用心理諮商的民眾而言，是多麼的不公且無奈！

收據若能抵稅，會鼓勵民眾在輕症時就可以獲得幫助，不至於把心理問題累積到不可收拾的嚴重程度，這是何等重要的措施？但是政府施政卻看不到問題的輕重，只在有危機時才把心理諮商推向前線，以為這樣就解決問題了。

我們曾透過全國總公會向健保局和國稅局反映這個問題，至今已過了廿幾個年頭，卻紋風未動。一一一年也曾向蒞臨本市公會演講的立委反映這個現象，當下獲得立委首肯，如今仍石沉大海。

政府一向重視「生理健康」而輕忽「心理健康」。讓心理諮商的收據有減低經濟負擔的作用，比起「一年內免費諮商三次」，哪個影響層面較大？請各位看倌想一想！