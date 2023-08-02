孩子功課不好 怎麼辦？

很多家長有一個問題，那就是孩子在學校裡功課跟不上，考試永遠成績落後。很多家長的反應是，將孩子送到補習班，但是往往發現孩子的功課仍然跟不上，而且孩子的心情會因為上補習班而沮喪，因為補習班往往教得非常難，孩子會更加沮喪。

孩子功課不好，往往是他比較不太能很快地吸收新知識，很多功課不好的孩子其實是已經學會了基本的學問，可是不能應付很難的考題。偏偏我國的小學常常出難題來考學生。因此做為家長的，首先要問的是，孩子有沒有能力學會做基本的知識？如果他連最基本的都學不會，那他最好設法到資源班去上課；如果他能夠學會最基本的知識，家長不要太擔心，更不要關心他是否能夠應付難題。

一旦家長發現孩子可以學會基本的題目，就應該鼓勵他，讓他多多練習基本題，絕對不要逼迫他能夠解難題。以英文為例，盡量給孩子多讀英文句子，但是不必強迫他快速地記得很多英文生字。孩子如果忘了英文生字，家長不要責怪他，但是要設法讓他多閱讀，久而久之，他就會記得很多生字了，也會看懂很多句子。但是難的句子還是要盡量避免。

鼓勵孩子是相當重要的，如果一個孩子會讀一些英文句子，家長應該設法將他唸的英文句子加以錄音，然後向親友炫耀。好心的親友一定會誇獎孩子的，這種鼓勵十分有用。家長應該知道，孩子如果不是很聰明的，在學校裡非常難得到鼓勵，因此家長只要孩子有一點進步，就應該給他獎勵。

對於數學，家長一定要知道，在任何一個階段，數學都有其規則。比方說，孩子要會背九九乘法表，而且要鼓勵孩子能夠心算，否則他不可能學會除法。學生如果學會分數的加減乘除，就已經算是不錯了。很多學生不會應用題，家長必須先給他簡單的應用題，比方說，只有乘法或只有除法的應用題，再慢慢地教會孩子又有乘法又有除法的題目。絕對要注意孩子能不能解容易的題目，如果不會的話，要有耐心地將他教會，不可以一下子就要求孩子會做複雜的題目。

家長首先要確認的是「孩子會不會基本題」，而不要一開始就被學校的分數嚇到，緊張地四處找補習班。一旦孩子已經會了基本的學問，一定要給孩子足夠的鼓勵，使他不會厭惡學習。孩子如果對學習有興趣，不論是否能夠名列前茅，他都可以在社會上立足的。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）