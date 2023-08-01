追憶黃光國 以立言行動關心國事

台大心理系黃光國教授，是改變我學術生涯的貴人！

二○○二年冬在「思與言」台灣教育學術研討會中，首度與黃老師相識，席間筆者對他提出對當時由中央研究院李遠哲院長領軍的教改問題！黃老師質疑為何教育界無人出來批判？我則以：李院長功高震主，無人敢挑戰回應！黃老師隨即鼓勵筆者以教育專業，深入研究與檢討當時的十年教改！

隔年七月，黃光國老師召開由兩百多位學界人士連署記者會，發表《教改萬言書》，檢討當年倉卒推行的教改政策，如廢除高職、廣設高中大學等，所製造出的十三大教改亂象，並向政府提出檢討十年教改、終結教改亂象等四大訴求。而後許多檢討教改的書一一出爐，包括：黃老師的「教改錯在哪裡？我的陽謀」以及筆者的「誰捉弄了台灣教改？」等，打破當時的教改迷思！

黃老師後來成立「重建教育連線」(後改為「教改論壇」)，邀集許多關心台灣教育的志同道合，二十年間不但為台灣教育召開了近百場記者會與研討會，也到行政院、教育部等為教育問題陳情；私底下，黃老師更以立言行動關心國事，每天清晨即起，數十年如一日，筆耕不輟！

最後一見到黃老師，是在今年六月八日「台灣教育的未來？─《教改萬言書》二十周年」記者會，會中黃老師不改學者本色，聲音宏亮的分析：台灣民粹式敎改的真正關鍵在於「政治凌駕專業」，因為政治人物想要重新塑造下一代的意識型態，即使是扭曲教育精神，為了達到政治目的，付出再多的代價，他們都在所不惜，而且絕對不可能認錯！

最後，黃老師還語重心長呼籲學界靜下心，好好研究「西方利益與華人共生文化」的差異，他認為全世界正面臨兩股價值體系的競爭，一是造成西方發明如AI的利益系統，如以利益結合的政治團體；另一方是華人社會強調以有限的資源，讓更多人得到共生機會的傳統道德系統。只是台灣常迷信西方的價值，以美國馬首是瞻，忽略了如AI發明後，造成連西方世界都擔心的黑暗面，將來的人們即使接受再多教育，工作也可能被AI取代等挑戰！

為此，黃老師說退休後繼續寫書，以釐清上述問題。他更提醒為政者不應為了達到政治上的目的，而刻意「去中國化」，放棄德智體群美的傳統教育目標，造成道德教育流失後，連帶影響學校課程綱要訂定與教師師道淪落等嚴重後遺症！

黃老師一生精彩，數十年來以愛與智慧照亮台灣的教育，令人感念！