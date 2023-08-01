房市美意吃不到 住屋困境難化解

目前台灣高房價對於經濟較為薄弱的家庭，已經到達戕害人權宣言中應保障的基本人權的程度。否認問題的存在，就不會採取實質有效的行動，讓問題持續製造紛擾，最後反噬執政者的選票。房價帶來居住權的威脅，要解決這個問題是否一定要「打房」？倒也不盡然。分配正義先排除，也就是透過政府支持系統，減輕居住支出過重的問題。

《世界人權宣言》第廿五條：「人人有權享受為維持他本人和家屬的健康和福利所需的生活水準，包括食物、衣著、住房、醫療和必要的社會服務」，談的是「基本」人權，台灣號稱是先進國家，沒什麼理由連基本人權都維護不了。房價急速上升，帶來後面的問題是租金也會跟著上升，這個原理很容易理解；台灣房租毛報酬率大約在二點五％，已經跌到谷底，租金上揚只是時間問題。

一個家戶扣除掉居住支出後的剩餘所得，已難以維持基本福利水準。受惠於台灣健保制度與豐富物產，食物、醫療大體不成問題，但交通與教育對很多人的衝擊就大了；以交通而言，如果要居住品質好一點，他們可能必須每日花費兩、三個小時以上漫長又擁擠的通勤；如果要遷徙至距離工作地點較近的住宅，不僅租金負擔沉重，居住品質又十分低劣。教育支出常被忽略，在英國與韓國都發現，當居住支出過高，將會壓縮弱勢者的教育支出，讓他們的後代收入降低；之後同樣必須面對居住支出的窘境，等於可悲的另類「貧窮遺傳」。

當房價過高，導致居住弱勢者基本福利水準無法維持，是不是非得「打房」？我們必須面對現實，目前銀行體系對於住宅貸款與土建融資就超過十三兆，如果真要把房價打到可以「合理負擔」，房價大幅下修，建築產業與大量房地產放款的金融業就先垮了，形成嚴重的本土經濟風暴。所以，政府的另一個選擇，就是去建立支持居住弱勢者的系統，降低他們居住支出負擔，台灣政府選擇的是興建社會住宅與租金補貼。

過去七年證實，社會住宅光靠政府的能量，即使拚盡全力，社會住宅存量還是遠低於社會需求。住宅補貼更是因為繞不過房東想要避稅的租屋黑市問題，導致許多租屋族擔心房東加租、甚至解除租約，而不敢申請。

要化解目前的困境，社會住宅部分，必須提高引入民間力量興築社會住宅的誘因，甚至可發行不動產證券，從豐沛的資本市場取得資源。政府最後還是得面對租屋黑市問題，實行租屋登記；或是給房東租稅減免、甚至補貼，又或像蘇格蘭對於不登記的房東課以非常重的罰金，讓租屋黑市浮上水面，如此各項對於租屋者的補貼等協助，才能真正到位。再多再好的政府美意，若看得到吃不到，終究無法化解台灣的住屋困境。