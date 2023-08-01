租屋黑市不除 青年更躺平

對房市失靈裝睡了七年的蔡政府，面對青年對房價、房租雙向飆漲在總統大選的怒吼，終於從冷氣房裡走出來了。打炒房、打囤房最有效的莫過於稅賦手段。財政部昨天決定要嚴厲實施房地合一、實價課稅了，有效嗎？

有經濟常識的人一定很納悶，為甚麼台灣現有空屋率近十九％、自有住宅率高達八十五％，房價和房租卻還一路飆漲？答案是，政府失靈。政府打擊房市不是打假球，就是打不到痛點。看看這些數字就知道政府的住宅政策有多失靈！台北市的房價所得比近十六倍，柯文哲窮市府之力八年蓋了社宅二萬戶，反觀台北市空屋數卻有六萬一千多戶；明眼人都看得出來，逼使或誘導囤房大戶釋出空屋，是避免房市失靈立即有效的解方。

再看其他都會區的空屋數：新北市十二萭八千多戶、桃園市七萬七千戶、台中市近九萬戶、台南市六萬一千多、高雄市十萬五千戶。房價飆漲、租金高漲，政府卻到選舉才臨時大撒幣、胡亂大補貼。解決居住正義的解方，包括：加重囤房稅、公有地蓋社會住宅、社宅融入都更；實價課稅，避免稅賦不公等等。其中，政府最緊迫要做的是打開「租屋黑市」，割掉這顆愈來愈嚴重的房市毒瘤。

租屋黑市為何是房市毒瘤？如果租屋的狀況真假不明，政府再多的打囤房都只是打假球，再多的租房補貼最終都將流向房東口袋。最可惡的是，包租公還會繼續壟斷小坪數住宅，鑽包租代管和租房低稅的漏洞、再撈一筆；不少惡房東更不准房客遷入戶籍，每逢選舉都得返鄉投票，這對台灣的民主政治是何等的諷刺！

空屋多？為何租金還漲？根據主計總處普查，台灣的空屋高達一六六萬戶，但為何政府都無法逼迫其釋出呢？日本政府於二○一五年提出「空屋對策特別措施法」，對一年內無人使用的空屋，取消固定資產稅的優惠額，持有成本增加三到四倍，空屋開始釋出。蔡政府的囤房稅二．○也提高了三到四倍，但非實價課稅，平均每戶每年大約就增加個三、四萬元，囤房大戶會痛嗎？何況囤房稅又從第四戶才算。難怪政府高唱的包租代管八萬戶，至今只有達標六成。

蔡政府八年花三百億在包租代管，四年花一千二百億元來做租金補貼，然而治標性的大撒幣只會愈補愈虛。房價起漲至今廿年，政府不分藍綠卻一再吃補藥，各項補貼試圖收買無殼蝸牛，反又替建商墊高房價。治本的方法是打開租屋黑市，同時仿效日本訂立「房屋不動產租金管制法」，遏止房東濫漲租金，不讓租金成為壓死房客的最後一根稻草。

一六六萬空戶是國家資源的嚴重浪費，以每戶一千萬算，足足超過十六兆，約國家五年的總稅收。「適足居住權」是憲法保障人民安居樂業的基本權利，房價和房租飆漲造成的青年躺平是社會不安的炸彈。美國預測台灣今年出生率將在全球二二七國中敬陪末座，蔡總統七年任內，新生兒跌破十三萬，毒瘤就在房市啊！