科技．人文聯合講座／239公里的惜食運輸接力

七月下旬，農委會在台北主辦一場以「食物浪費」為主題的亞太經濟合作會議（APEC），探討如何藉由強化韌性和數位化來減少全球的食物浪費，超過四十位APEC會員國代表和上百位國內與會者參與。筆者有機會發表一場演講，介紹台灣獨特的偏鄉惜食物資接力創新模式，在此和讀者分享。

食物浪費（food waste）又叫食物廢棄物、食品廢棄物、食物耗損、剩食，意指被丟棄、損失、或尚未被使用的食物。造成食物浪費或耗損的原因很多，從上游生產、中游加工、下游零售或消費者等階段，均有可能發生食物浪費或剩食。筆者近年因為投入台東偏鄉移動研究，發動了一個長達二三九公里的「食醫助行」惜食物資接力實驗方案，邀請裕隆集團、1919食物銀行、台灣微光行動協會和南迴健康促進關懷協會等四方協力合作，以三段式接力，將高雄某美式大賣場惜食物資，沿著台東最南端的達仁鄉送到最北端的長濱鄉南溪部落，做為文健站老人共餐和教會兒童課輔班的營養晚餐。願景工程基金會也派出記者和攝影團隊，為這長達二三九公里的食物接力，做了全紀錄。

偏鄉「食醫助行」移動創新方案，是筆者繼多年前投入偏鄉就醫接送研究與社會實踐後，另一個大膽嘗試；這次載送的不只是高齡長者就醫，而是如何用最短時間，將即將過期的（實）食物，送往原偏鄉做為社會救助物資，同時搶救食物和貧窮。其中最困難的不是運輸距離，而是運送過程中，如何確保不同食物溫度（常溫、冷藏和冷凍）和相關食安議題。特別是絕大多數的過剩食物是發生在台灣西岸城市的大賣場，但東海岸原偏鄉才是亟需物資的貧困地區，所以我們決定用「接力式運輸」的數位追蹤與分散式物流，來進行惜食物資的三階段接力。

第一段物資接力：從高雄出發，將來自大賣場的惜食，用冷凍卡車在屏東與台東交界的南迴公路雙流落部進行「貨不落地」車對車接力運輸，由另一輛冷凍卡車接手送往台東市1919物流倉庫。同一時間，南迴協會也派了一台由裕隆集團贊助的七人座小車來接收惜食，將食物送往達仁鄉各文健站，做為長者共餐之用。

第二段物資接力：善用要前往成功鎮接送長者就醫之長照特約空車，將重達數百公斤的常溫食品和部分冷凍食品放在車用冰箱內，從台東市倉庫經由台十一海線，送給沿途九家教會服務中心，做為兒童課輔班的營養晚餐或供應給部落文健站。

第三段就醫接力：之後，這輛特約長照車，回程再載送偏鄉部落民眾下山前往台東市區就醫，充分發揮偏鄉交通的多元運輸功能，減少回頭空車與碳排放。

這項「食醫助行」多元運輸實驗計畫，用移動力來帶動偏鄉地方創生與社會福祉。為了讓原偏鄉可以長出多元的共享移動服務，筆者和1919食物銀行花了近一年時間，研發出這套全雲端的分散式物流調度平台和車隊管理APP，好讓1919食物銀行可以有效管理全台七個倉庫、十幾輛貨車，和超過一千五百個服務據點的物資追蹤與數位紀錄，用最少運輸成本來共享車輛，提升偏鄉惜食運能與調度效率。

下一階段，筆者盼望可以結合跨部會公部門預算與企業ESG資源，介接偏遠地區的基本民行接送與長照交通服務，解決原偏鄉長期因為缺乏公眾運輸的「貨進人出」移動困境。更衷心期待藉由這次的APEC食物浪費國際會議，讓世界看見台灣獨特的偏鄉創新與人文關懷。（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）