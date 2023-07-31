爹不疼娘不愛的高爾夫「慘業」

日前立法院審議娛樂稅，朝野多數立委認為不合時宜的娛樂稅該修正，尤其已是奧運競賽項目的高爾夫，竟被財政部課徵唯一運動項目的娛樂稅；無獨有偶經濟部亦對高爾夫球場開刀—徵收耗水費，高爾夫真是爹不疼娘不愛的「慘業」。

經濟部水利署自今年二月起，對枯水期，即前一年十一月至當年四月單月用水超過九千度之大用水戶開徵耗水費，每一噸徵收三元。針對耗水費的徵收，大目標是肯定的，但是認定標準與執行細節有待商榷。

高爾夫產業區分為高球會館及球道區，高球會館徵收耗水費合情合理，但球道區是兼顧水土保持與重要生態系統的功能，球道區遍植樹木、灌木花卉、草皮等，具園藝功能，更是許多動物棲息的環境，許多球場中生態非常豐富，除了白鷺鷥、竹雞、五色鳥、白頭翁等鳥類，更有老鷹翱翔，深具多樣性生態環境的空間，尤其澆灑的水又滲入地下成為地下水，實際已符合農業用水範疇。

雖然經濟部水利署在「耗水費徵收辦法」第十四條將農業用水排除徵收耗水費，卻不認定高爾夫球道區的澆灑水屬於農業用水，要徵收耗水費。另依水利法第八十五條規定，農業、工業用水由政府徵收「水權費」。經營高爾夫球場的業者非屬工業，但經濟部卻認定：球場用水大部分用於灌溉草皮、植栽，性質屬於農業灌溉用水，因此收取水權費。

高爾夫球場球道澆灑用水，若是屬於農業之灌溉用水，則不應徵收「耗水費」；若是不屬於農業灌溉用水，則不應徵收「水權費」。如今高爾夫球場被徵收「水權費」，又被徵收「耗水費」，不僅有重複徵收之情事，更不符合公平正義原則。