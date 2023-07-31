核銷制度 嚇跑玉山學者

「玉山計畫」已邁入第五年，每年都有國際級學者通過申請，經權衡後卻未來台。學界就點出，薪資不是絕對誘因，更需看重能否給予研究舞台。這個舞台是什麼？大家都只推測外國其他大學可能同時在延攬、學者選擇到他國就職，或家庭因素、個人行程無法配合等不痛不癢的原因。

對學者而言，台灣的主要問題在於，不僅研究經費規模比不上歐美日，更糟糕的是研究經費必須依預算制度核銷。在外國每名學者背後都有長期合作的團隊，及豐厚的國家和企業贊助研究經費，經費的支用極具彈性，所以能配合研究進度隨時彈性調整經費運用的策略。雖然玉山學者的補助是薪資，與計畫補助經費不衝突，但這些玉山學者欲建立在台灣的研究團隊，一定會申請各種研究計畫經費，例如國科會計畫。

筆者有位友人是聖地牙哥州立大學昆蟲博士，早期有意來台灣研究昆蟲，但得知研究經費核銷需依照預算來編列與執行，就打消了念頭，轉到南韓去作研究。

國內學者與研究人員，早已習慣無法因應研究情境而作調整應用的研究計畫，申請時需編列「經常門」與「資本門」，且不能相互流用；採購軟硬體設備也必須依當初申請規格，否則就違反規定。所以國內研究計畫的一項重點在於如何做好核銷，這在歐美國家是不可思議的事。

台灣企業界給予大學科研的支持遠不及歐美，例如美國部分企業主，每年多有大筆捐款支持大學科研，他們要的是踏踏實實的研究成果，而不是核銷單據。玉山計畫聘請頂尖學者來台建立團隊，即便單一學者已可望獲二年聘期，甚至聘期上看六年，但能否適應台灣學術環境獨有的、與公家機關一致的研究經費預算制度，願意相互磨合乃至建立團隊，都是海外頂尖學者持續觀望的癥結點。計畫補助經費的核銷，嚇跑不少需要靈活運用經費的頂尖學者。

據教育部分析，近年透過玉山青年學者項目能聘請不少優秀年輕學者來台，主因多是秉持回饋鄉梓的情感，而不是因台灣研究環境已顯著提升。從每年的玉山和玉山青年學者獲聘名單，玉山青年學者（都為台灣籍）是玉山學者（均為外國籍）的五倍就可得知。教育部推動玉山計畫每年編預算，卻不思從制度面改革，讓學者的研究經費能靈活運用以加強長期留才與攬才，恐會陷入有預算也找不到優質學者的窘境。

台灣高教欲打「國際盃」，應針對高教研究環境做結構性修正，研究經費的核銷制度尤應檢討改進，給予外國學者更寬廣且有彈性的運用空間。