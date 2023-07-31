科技．人文聯合講座／笑的哲學

笑是人類幸福的象徵，但是卻有一門職業笑聲最少，也最具肢體語言的動作，那就是政治人物。無疑地在我們的社會裡面，政治制度取之於西方，肢體語言卻很受限於東方文化。

笑與哭都是人類情緒本能，古典戲劇早已懂得如何博得觀眾的掌聲。希臘悲劇數量比例勝過喜劇，在我們東方戲劇裡面則常見大團圓、合家歡。我們提到校園驪歌，那是屬於別離的日子，長期以來別離被視為辛酸。人類的哭與笑的社會意義如何呢？有研究指出，受制於社會規範。法國哲學家柏格森（Henri Bergson）在《笑：論滑稽的意義》著作裡面，不是從生物學或者心理學來研究笑，而是從為什麼讓我們發笑？什麼東西讓我們發笑？最終，他認為笑是一種「社會姿勢」（geste social）。

我們大人時常喜歡圍繞著新生嬰兒，看到他們發出咯咯笑聲，即便是嘴唇的微笑，我們都會感受到他們的幸福感，自己也覺得喜悅。法國哲學家阿蘭（Alain）在《幸福論》裡面提到：「不是因為幸福才笑，而是因為笑了所以有幸福。」話雖如此簡單，博君一笑其實不容易。我們歷史記載第一則笑的故事，發生在女人身上，結果帶來悲劇；西周幽王寵愛褒姒，褒姒不笑，幽王點燃烽火台，諸侯慌亂前來救駕，平時莊重的諸侯卻出現狼狽不堪的樣子，終於引來褒姒笑容。

往後犬戎來襲，幽王點燃烽火，卻無人來救駕，西周滅亡。「長安回望繡成堆，山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。」杜牧〈過華清宮〉寫作了這首詩歌，描述昔日唐玄宗自嶺南以外的千里之遙，送荔枝到長安給楊玉環的故事，往後荔枝就被取名「妃子笑」。三國演義作者戲弄曹孟德，他每一笑，必引來凶險，最終在華容道上笑出關羽的軍隊。

東方人是個不善「笑」的民族，國家大事豈容兒戲？范仲淹《岳陽樓記》曰：「居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。」似乎讀書人一輩子都心繫朝堂。相較於范仲淹的憂國憂民，其實朝臣往往廟堂日久，恩怨日深，退隱山林也是年老力衰朝臣的最佳退處，否則不免被仇敵追殺坑害。

楊慎、解縉、徐渭被稱為「明代三大才子」，楊慎為正德年間狀元，世宗朝大議禮，率眾兩百餘人跪伏宮外，撼門力陳，受廷杖，流放雲南卅餘年；按慣例六十得歸，楊慎七十二歲終於雲南，足見世宗對他銜恨至深。他臨終遺言「臨利不敢先人，見義不敢後身」，如果沒有一生周折，恐寫不出千古名句：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相逢。古今多少事，都付笑談中。」

選舉是一場難得一笑的資源總動員，聲嘶力竭，疏於問己；只在苛求對方，竭盡全力擊倒對手，攫取龐大利益的支配權。宗教強調人心存有善念，哲學尋找真理，道德旨在敦睦人倫。那麼政治呢？接著將近半年內，台灣又是每四年一次權力大洗牌，希望我們政治人物讓政治多一點人性，多一絲笑容，用笑來迎接幸福。

（作者為亞洲大學現代美術館館長）