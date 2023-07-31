前瞻計畫恐變綠色爛尾

聯合報報導，占前瞻計畫八千多億元近七成的軌道建設，目前完工率僅百分之五點三；且整個計畫要求高達四千億元的地方配合款，已經讓許多縣市首長大喊吃不消！相較於去年底，大陸中央對如何解決各省市地方政府債台高築時的精神喊話：「誰家孩子誰家抱」，前瞻計畫則是「中央生的孩子地方抱」，給民眾有敗家又推卸責任之感。

依據審計部提供給立法院預算中心的統計數據，各縣市政府一○八年度「歲入歲出剩餘」七十五億餘元，雖然比較一○七年度歲入歲出負一百二十五億餘元有所好轉，但從一○六至一○八年，地方政府依賴中央補助及統籌分配款挹注的「非自籌財源」則屢創新高，且始終占地方政府歲入五成以上，高達六千多億元；此外，同期間，三個年度，各級地方政府「債務舉措」（舉債）三年增加二百三十一億餘元，增幅達百分之七點八，其中，自償性債務由一六四八億元增加至二一一五億元。前瞻基礎建設計畫剛好在此階段展開，要求地方政府自籌款高達四千億，不禁要問，平常一半的錢都得靠中央了，現在中央反過來要地方想辦法，請問這筆錢要去哪裡找？

事實上，在一○八年底，當前瞻建設計畫已進入第二期（第一期及第二期，共編列三千三百億元預算），立法院預算中心的評估報告就曾提出警告，上述前瞻基礎建設計畫所要求的配合款，除將加重各級地方政府財政負擔，若仍然忽視各縣市政府有限的財源自籌及債務控管能力，前瞻基礎建設計畫將破壞地方政府「已上軌道」的財政紀律及歲入歲出的漸趨平衡，超過各級地方政府所能負擔的配合款，也將成為未來地方財政惡化的巨大風險。

財政惡化的窘境在地方是不分藍綠的；以新北市為例，從一○九至一一四年，六個年度新北市政府仍須自籌經費共計一○五九億餘元，未來舉借額度僅餘七七二億餘元；且前瞻計畫之軌道計畫雖多屬自償性計畫，但倘若土地開發效益實現情形與預期有落差，自償性財源大幅減少，甚或喪失時，原為支應軌道建設計畫經費所舉借之債務，將因計入公共債務未償餘額，而壓縮市政府可舉借之數額，進而影響建設資金之籌措。

在高雄市部分，推動軌道建設的負擔也相當沉重。岡山路竹延伸線捷運建設計畫二階段共需自籌一一四億元、辦理捷運黃線建設計畫則需自籌六二六億元。立法院的評估報告建議高市府應審慎籌謀財源並落實運量培養措施，避免產生公共債務攀升或排擠其他重大建設之施政規畫。

國民黨立委李貴敏則表示，依據中華民國《公共債務法》規定，舉債是有上限的。民進黨政府透過編特別預算，規避公共債務法債務上限，光前瞻預算八千多億以及防疫特別預算八千四百億兩項，造成的負債就相當嚴重。

前瞻計畫投資巨大，花錢「高瞻遠矚」，卻無視國家舉債規定及高估地方政府能耐，看來就像非核家園建設，恐成另一個綠色爛尾。