貶義車牌字母 反映雙語程度

前不久在高雄偶然發現一輛汽車的牌照號碼是以「ＦＡＧ」開頭，看了既錯愕又納悶，真可謂哭笑不得。

世界各國對車輛牌照的處理有諸多模式。在許多聯邦制國家如美國、加拿大以及澳洲，各州或省尚且允許有自己的牌照設計。此外，許多國家允許車主自選牌照號碼。不難想像，許多別出心裁的車主，紛紛想給配上最鏗鏘有力的號碼，一來彰顯對愛車的鍾愛，二來彰顯自己與眾不同的身分與地位。這在自由市場的供需運作、與消費者主權的氛圍下，無可厚非。

然而，市場供給需求的力量或許銳不可當，但是作為行政管理單位的監理處也不應放任車主任意選用車號。國外的經驗顯示，許多車主標新立異過了頭，數不清的光怪陸離的車號就應運而生，企圖吸引眾人的目光。這些車號往往不雅、或可能有商標侵權的疑慮，或帶有歧視性甚至是具有侮辱性的字眼，如此做法確實不可取。因此，各國的監理單位無不針對車號的選用和核可，訂定一些相關的規則，往往以公告方式明示禁止一些車號，例如ＤＡＭＮ、ＣＯＫＥ、ＣＲＡＰ…等等。

台灣監理單位「從善如流」制定相似制度，對自用小客車車牌號碼的格式基本上是三個拉丁字母加上四個阿拉伯數字，並且，據報載，禁止ＰＥＥ以及ＦＵＫ等字眼本來是值得嘉勉的。不過，可惜的是，監理單位的努力似乎還功虧一簣。前述筆者所提車牌的三個拉丁字母ＦＡＧ，該詞是指男同性戀者之意，但具有高度的歧視性與貶義，各大英文字典的詞條裡，無不爭相加上derogatory（貶損）或offensive（侮辱）等強烈的注解，提醒讀者使用上要注意。雖説該詞並不算是主流字詞，充其量僅僅是俚語，且屬於稍嫌過時的俚語。但筆者認為，在ＬＧＢＴＱ人權響徹雲霄的今天，在台灣以亞洲第一個同婚合法化的國度自豪的同時，監理單位竟然如此「慢半拍」，實在令人咋舌。

筆者建議監理單位從今以後應參考各國，特別是英語系國家對汽車牌照的做法（特別注意他們禁止哪一些詞彙），同時還應該不斷利用國家教育研究院所製作和管理的雙語詞庫，針對所有可能的三個拉丁字母的組合進行滾動式的徹底更新與比對。如此，方能杜絕筆者偶然發現具有爭議性的牌照，並進而真正落實國家行政的全面國際化與雙語化。