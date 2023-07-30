盼總統參選人帶動愛書風氣

日前，政大書城將熄燈的消息引起不少討論，而現今正進行總統大選的競選活動，希望總統參選人能關注出版，帶動國人閱讀風氣，促進出版事業和書店的榮景。

剛好最近我和台北書展基金會幾位董事去南韓參訪，了解他們出版業的狀況，以及圖書定價政策制訂及實施的成效。

在拜訪「韓國出版會社」時，他們提到二○一七年南韓總統大選，韓國出版會社就發起「希望看見總統愛讀書」運動，希望候選人以身作則，多買書，多看書。並在政見中提出他們的出版政策及如何提升閱讀風氣。

二○一三至一五年他們也曾和國會永續經濟研究會共同推出「愛讀書的國會議員」活動，推薦圖書及議題討論，找來作家與會國會議員及政府官員對話，提高國會對文化知識議題的關注，每月一次，前後辦過十六次，有六十位國會議員參加。

此外，南韓推動圖書按定價銷售制醞釀十年，修訂版實施至今約十年。圖書出版的十八個月內基本上不打折，促銷以十％為限，如附加贈品及其他優惠以五％為限。十八個月後可降價，但須重新印刷、改書號，或者改貼標籤，但折扣不變。

圖書定價制還有配套措施，成立監督委員會，檢查有否違規或定價是否合理，讓讀者了解，打折後讀者不一定占便宜。因為折扣戰會造成定價灌水。台灣眼鏡、吊燈也曾有打到三、四折的亂象，但定價有時貴得離譜，對消費者反而不利。還不如明碼標價、不二價，讓消費者不用浪費時間精力比價。出版社把精神用在內容的提升，而不是挖空心思做折扣競爭。

圖書定價制實施之後，韓國三大通路年銷售從二○一八年的十點六九億美元增加至二○二○年的十三點一八億美元。獨立書店數量由二○一五年的九十七家增至二○年的六百多家，二○一八年至二○二○年電子書市場年約卅億美元。

根據南韓出版會社二○二○年的調查，全國一千零一家書店與出版社中，六十七點三％的業者對圖書定價制的成效感到滿意，認為對業界有相當幫助。最近韓國憲法法庭也裁定圖書定價是合法的。

眾所皆知，美國前總統歐巴馬是愛書人。許多人都會很好奇，他在讀些什麼書？現今台灣總統大選的活動正如火如荼，我們也希望能夠看到幾位參選人去逛書店（最好去獨立書店）、去買書，並且公布他們的書單。相信這小小的舉動，對出版業和書店會有很大的幫助，會比打口水戰，對社會有更正面的意義。