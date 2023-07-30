「漢光卅九號」實兵操演已落幕，此次演練重點仍為「平戰轉換、戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛」，跟往年課目大同小異，只是將重點指向北台灣，並著重於關鍵基礎設施的防護作為。不難看出共軍未來對台用兵重點是直搗黃龍，以「快打速決」的作戰節奏，迅速控領政、軍、經中樞的台北；以大軍壓頂態勢兵臨城下，以戰逼降，強迫台灣在極不利態勢下談判。

近年國際政治快速遞變，隨著美、中兩強戰略鬥爭格局及美、中各自的政治問題，都亟欲向外轉移目標紓解內部壓力，因此使台海已成為繼烏克蘭戰爭的高潛在險區，台海軍事衝突潛藏風險急遽上升。在此等氛圍下國軍的實質戰力能否抵擋共軍的威脅？已成國際媒體熱門討論的議題。

美國尤對此憂心忡忡，國會議員絡繹於途關心台灣；無論是通過「國防授權法案」、無償軍援台灣、協訓國軍部隊、擴大對台軍售、將盟國戰備彈藥預先囤儲台灣，甚至擴大在台海周邊及第一島鏈的軍演次數及規模、表示對台海安全的關切等等，無非都是亟欲快速提升國軍戰力，但整體觀之效果甚為有限。

近年軍校招生與軍隊招募不理想、作戰部隊「編現比」僅達七成使戰力值受限、社會對兵役制度恢復一年之反應普遍不佳、軍校教育以酬庸取代專業領導、外行人領導內行人、志願役退場人員太多而浪費訓練資源影響戰力、軍紀事件及共諜案層出不窮、高級長官不依法行政打擊士氣等等太多問題，影響戰力及軍隊士氣至鉅，在在影響全民對軍隊的信任及支持；這些都是軍事改革可以「即知即行」來做的，但往往視而不見任其蔓延，是到了該嚴肅面對、檢討、革新的時候。既然漢光演習落幕，就應展開行動，否則大敵當前何以應敵？

在國防預算吃緊的窘況下，國軍仍每年入投入巨資派軍校生赴美國軍校就讀，無非就是要培養菁英人才來改革軍中積習，及加強與美國的軍事鏈結，很多優秀的交換生卻在官拜少校階段就選擇盡早離開部隊；這當然是國家重大損失，但軍隊何以留不住苦心培養的領導人才？到底是軍中的反智腐息太重？還是醬缸文化作祟？這是一個長期存在又值得思考的課題。

眾所皆知，軍中以人治掛帥的升遷陋習已久，長官要用你，不夠格也會想辦法「幫你上壘」；長官不用你，再努力也會想辦法把你由「蛋黃區」弄到「蛋白區」，甚至連蛋都沾不到！在講求權力領導的軍隊中根本不敢說，以免被秋後算帳，一輩子的軍旅努力通通白費了。再者，軍隊待久了就與社會處於半隔絕狀態，甚至產生脫節現象；在一動不如一靜的狀況下，也只能留在軍中發展。在進退都不是的狀況下，絕大部分的基層官兵要怎樣培養自信呢？

軍隊流行官大學問大，使很多即興式的思維充斥其中；慣性思考阻礙了進步，更無法深耕改革培養自信、強化戰力。當今兩岸情勢嚴峻，將來招生招募更屬不易；漢光演習結束，正是最佳檢討改進的時候了！