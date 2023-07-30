星期透視／讓金錢說話

選舉需要花錢，這是許多人都熟知的民主現實。競選經費充足的候選人，可以花錢聘僱頂級公關公司進行形象包裝、設定議題、組織群眾、指引媒體；也可以買到最好的民調公司，掌握每天的民心脈動，讓政見主張或公開發言彈無虛發。故而，自上個世紀七十年代美國開始落實競選經費申報以來，政治學者從數據中發現，大凡花錢較多的參眾議員候選人，當選機率也必然較高，預測性高達九成以上。

美國參眾議員選舉由於沒有經費上限的規定，花費較高者既然享有較高的當選機率，經費募集便成了候選人的另類競賽。此一狀況導致美國競選花費宛如脫韁野馬不斷的創高，學者因此感嘆，當今美國選舉中，選民實際上必須投下兩張票，一是鈔票，一是選票，其中鈔票更具決定性。

美國政治人物一旦決心從政，從收到第一筆政治獻金開始，便得設立收支專戶，向選務單位登記並接受查核。專戶金錢進出，無論是否選舉年，均需按季申報，大額收支甚至廿四小時內就得申報，由於錙銖必較，各界稱之為「硬錢」（hard money）。此規範助長了一個新的選戰模式，亦即投票日前一兩年，候選人便刻意向媒體公布募集到的獻金數額，金額如果可觀，便足以嚇跑潛在的挑戰者。近些年來美國同額競選的選區愈來愈多，學者指出，便與此一策略的運用不無關係。畢竟，錢若能決定選舉結果，挑戰者的資金若遠不及對方，又何必費心參選？

民調常是媒體分析選情的重要依據，但有太多的因素可能影響受訪者的回答；此外，民調無法偵知受訪者的意見強度，回答支持的最終很可能懶得投票，這使得民調失準的情況時有所聞。此外，民調反映的是當下的支持度，金錢卻可能將兔子包裝成獅子，創造未來的反撲條件。故而，美國媒體除了關注民調，也更重視候選人的募款能力，因為「金錢會說話」（money talks）。

捐錢助選者必然是真心的支持者，募款績效因此可以真實反映候選人的聲勢起伏。如川普今年首季募得一千八百萬美元，但多項官司被起訴後，第二季的募款金額反而翻倍成長達到三千五百萬美元，顯見弊案起訴無損支持者的熱情。拜登民意支持度低迷讓民主黨人憂心不已，但同時期公布的募款金額卻創七千七百萬美元的佳績，為川普的兩倍，支持者也瞬間吞下了一顆定心丸。

台灣人選舉避諱談錢，勝選常被歸因是愛台灣感動人心或廉潔操守獲得肯定，背後的金錢因素則甚少被提起。此或因台灣各項選舉法規都要求，候選人只有在選後才須申報收支，致使候選人的經費狀況諱莫如深難以分析。二○一二年大選時，馬英九勝蔡英文八十萬票當選總統，但選後馬所申報的競選經費只有蔡的六成，讓許多人覺得難以置信。

過往朝野參選者皆屬政壇菁英，募款多透過人際關係或政黨動員，想像中彼此能力應該難分軒輊，選戰乃因此有議題的操作空間。這次選舉則不然，國民黨在黨產遭凍結的情況下，平常的行政開銷早已捉襟見肘更遑論大量燒錢的選舉動員。不知當初提名時，國民黨是否已將候選人的募款能力考量在內？國民黨如果要證明候選人有一戰的能力，公布民調誰前誰後，似乎意義不大。除非讓「金錢說話」，將競選經費的籌募狀況公諸於世，否則黨員疑慮不安，又如何喚回黨內團結？

（作者為文化大學政治研究所教授）