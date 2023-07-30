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痴人說夢的前瞻軌道大餅

聯合報／ 王振昌／飯店業（高雄市）

終於有人正視軌道交通建設的複雜性。政府的「前瞻計畫」，花大錢、畫大餅讓七個地方政府大手筆投入捷運、輕軌、鐵路地下化或火車站改建工程；如今改朝換代的地方政府發現，要背負五千多億的自籌款才能完成。

軌道交通要形成路網才有效益，目前台中、桃園及高雄捷運，只有一條或二條路線，每天開門就是賠錢；靠愈來愈少的人口運量要來撐起捷運公司的經營，根本是痴人說夢。

在改善交通的大餅下，軌道交通有土建工程可以發包、有機電及列車設備可以採購、有各種典禮可以剪綵；站體的開發還有臨近土地增值的可能，所以被地方縣市首長拿來當主要政績。但是單憑一條捷運就可以改善交通了嗎？從住家到捷運站，走路的騎樓整平、騎車的道路空間、開車的停車空間如何妥善規畫？從站點出來還要到目的地，公車路線是否方便密集？乘車方向如何指引及安排？

要抑制私家車上路，公車專用道、市區停車費調整，或是比照國外徵收擁堵費，都是讓大家選擇公共載具的誘因；花大錢蓋捷運軌道的政府，有考慮這些沒有選票及政治光環的施政方向嗎？

孩子今年上高中，需要通勤十五公里到學校；在台一線省道上，竟完全沒有適合的公車可搭乘。有些路線一天只有三班，有些路線不在上下學通勤高峰期提供服務，還有些路線則是「彈性發車」，只能讓小孩搭火車轉公車才不會耽誤上課時間。如果我在號稱「六都之一」的港都都有這樣的問題，更不要想像在偏鄉地區的長者，沒有交通工具，如何解決出行的問題？

軌道交通不是問題的解方，當我們把只想做大工程、大建設的想法拋開，從住家出門到抵達目的地，各個環節全部走一遍，就會知道這些錢都花在了不應該的地方。

捷運 公車 火車站

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