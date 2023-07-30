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對陳吉仲的期待 只剩下台
國內政治最令人感慨就是「換了位子就換了腦子」，民進黨在野時不斷喊著廢除考監兩院，也宣稱要精簡政府機關以提升行政效率，現在卻要將農委會升格成為農業部。組織擴大了、經費增加了，卻無法有更高期待。
首任農業部長將由現任農委會主委陳吉仲接任，或許不令人意外，卻讓人感慨。陳吉仲在位子上已四年多，連蛋價都可以搞得民不聊生，竟然還繼續高升？
尤其面對千頭萬緒的農業事務，「只懂得補助」的陳吉仲表示將會有「四個重要的組織創新」，包含成立動物保護司、永續利用司、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署；這更令人疑惑，若早有想法，為何要拖到現在才有作為呢？
民進黨應該認真地培養人才，不要讓只會政治操作的人來破壞專業的運作；對陳吉仲無法有更高期待，因為已給他這麼長的時間，不可能一夕間就改變。
在民進黨聽不進人民聲音、硬塞陳吉仲的情況下，要給執政黨一個教訓。要讓他們聽進民意，政黨輪替是唯一的方法了！
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