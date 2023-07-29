讓學生單純「享樂」吧

建中樂旗聯隊遠赴美國西維吉尼亞州參加世界盃行進樂隊大賽，獲得亞軍，載譽歸國，此行樂旗隊家長後援會著力甚多，也有不少社會和政府贊助。

校內四十四名同學加外校同學助陣，湊成七十人的隊伍。參賽同學克服時差挑戰，做出最好的表演，身上背負著國族主義，要「拿冠軍，倒轉來」。家長會成員臉上增光，企業也會更樂於支持，形成「拉贊助、得好名次；得好名次、明年再拿贊助」的循環。但學生們成了每日辛苦練習逾十二小時、犧牲暑期時光和自主多元學習的工具人。

根據YouTube的決賽影片，兩旁觀眾三三兩兩拉椅子坐，悠閒觀賞，主持人說這支隊伍「很認真」。其實，學生參加社團，應以興趣發展為宜；過度操練，長期下來恐收反效果。

有的隊伍二十多人上下就能演出，也有隊伍隊服是白Ｔ。台灣卻過度強化學子該為國為校爭光的「狼性」，看看別的「國家代表」，以自在多元的表演方式感染現場氣氛。就讓台灣中學生，往後能較無壓力地快樂出國參賽，充分把握表演的機會和舞台，享樂（ㄩㄝˋ），也享樂吧！