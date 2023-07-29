遊說美議員 辦外交還是搞選舉？

美國聯邦眾院通過「台灣國際團結法案」，主張聯合國第二七五八號決議不涉及台灣。此案從美過去政策來看有跡可循，但恐怕也有我方搭反中順風車，動員美議員支持的影子。如此影射台灣主權似可行，實際卻激不起國際社會漣漪，虛耗國力，大可不必。

「國民黨中國」時代，被獨派吹捧的美國副領事葛超智寫《被出賣的台灣》，就在暗示美國支持台灣是中國一部分；到了一九四九年前後，美國出版《中美關係白皮書》，要待國共內戰塵埃落定，又等於是想把台灣送給共產中國；韓戰爆發後美國提出台灣地位未定論，但對國民黨政權的支持，與隨後簽訂各項條約的法律實踐，又等於默示過去支持國民黨中國的法理立場。

隨著美國國力日衰，對於兩岸聯合國席位爭奪戰，開始打兩個中國算盤。後來美方遊說我放棄安理會席位，讓中共加入，交換我們留在聯合國。台灣國際團結法案就是延續至今的變形，不同之處是眾院提出反中共，而綠營還在暗示中華民國主權沒用，換名台灣或可取代。

當年美國的主觀願望忽略了幾項理論與事實問題：

一、國際政治是否為實力政治？獨派一方面認為二七五八號決議有法理問題，又一廂情願假定美國可用實力壓服中共。但即便美國當時超強，中共卻是邦交國逐年增加。美國能把決議塞到中共嘴裡嗎？當年美國那麼強還辦不到，現在爭論法理更沒實現前景。

二、罔顧多數國人當時認同自己是中國人的事實。台人覺得自己是中國人，從即便日本治台四十年後還要搞皇民化運動改變認同可知，以後歡迎國府來台更是事實。獨派不顧台人心之所向，才會搞出外來政權論述，並被早期某些特定選舉研究者引為前提，成為台灣政治學的矛盾公案。如果蔣中正為保政權接受一中一台，才恐怕失去民心，坐實外來政權指控。

現此案會被綠營吹捧，是因為如今民意多支持一邊一國。這是中共壓迫中華民國生存空間，乃至於教改多面夾擊下，使新世代疏離的後果。政客此時挑動本案，更是意圖進一步撇開中華民國，鞏固台灣認同。

還是要喚醒國人：我們該培養實力還是虛耗國力？吵國名能改嗎？當年中共不是依賴抱蘇聯大腿或爭論法理進聯合國，是務實買來的。蔡政府花大錢遊說美議員，紀錄班班可考，如果真想回聯合國，應該花錢多交國際朋友，不是在美國作簡單業績。但誰都知道現在兩岸實力差距如此，值得嗎？國人該想清楚，這樣是在辦外交，還是在搞選舉？