軍公教年改 為選票祭旗？

軍公教年改已滿五年，當時政府主張，若不改革恐致國家財政破產。但迄今退撫支出並沒有因此下降太多，一○六年警公教退撫支出占政府總支出的比重百分之七點一五，一一一年為百分之六點六四，數字不會騙人。

從財政紀律來看，政府更需要自律的是，其他百分之九十三的支出是否花在刀口？許多行政機關當年度結束前，唯恐年度預算沒有用完會被議會檢討刪減下年度預算，為了消化預算，只好拚命採購或執行空洞計畫。

年改要考慮制度設計之初的社會情境與條件，不能忽略歷史時空背景。一九九○年台灣股市曾創下歷史新高點，當年軍公教人員一年薪水，還比不上超級營業員一個月的獎金，許多人仍沒有轉換跑道，就是相信至少退休金可維持無虞的晚年生活。但近年來，公教被汙名化，退休制度硬被拿來與勞工比較，主要用意可能是意欲以五十多萬退休軍公教選票來換取千萬勞工的選票，進而贏得執政。

為了選票拿退休軍公教祭旗，大砍退休金將近四成，造成許多退休人員淪為下流老人。當時蔡政府以財政不佳為由，透過立法院以不理性的絕對多數進行年金改革，但令人不能理解的是，同樣是軍公教人員，退休司法官與退役將領的俸給卻幾乎未砍，其他如退休警察、消防、公務員和教師，砍幅則接近四成，這又如何解釋？

蔡政府推動年改要求軍公教共體時艱，但事實是退休本俸會每年連續調降十年。然而面對當前高通膨，對於退休軍公教的生活無疑是打到骨折。