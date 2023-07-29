勞退權益 別在大選缺席

二○二四總統及立委大選將至，除了兩岸及美中台關係，以及近日立法院臨時會處理的性平三法修法、外役監條例和台美貿易倡議首批協定，再加上居住問題外，近日執政黨也積極透過私校學費補助等政策來爭取青年選票支持。

然而，勞工退休保障的問題，似乎在目前總統選戰中缺席了。不管是過去的的馬政府，或二○一六年以後全面執政的民進黨政府，都一直跟台灣勞工說，勞保快要破產，因此勞保制度的修正是勢在必行。

同時，不管是二○一三年馬政府還是二○一七年蔡政府提出的行政院版勞保條例修法，大方向都不脫要勞工「多繳、少領、延後退」；但只考量財務的結果，就是忽略勞工退休生活的基本保障，也是勞保制度的重要目的。

依據勞保局統計，從二○一三年至二○二二年這十年間，勞保老年給付，也就是俗稱的勞保年金，月領不到兩萬的始終高達百分之六十以上，月領不到一萬則始終在百分之十以上。

截至二○二二年十二月，全國一五九萬領勞保年金的退休勞工中，有九十八萬、等於將近百萬勞工，月領不足兩萬，占百分之六十一點四，不足一萬則有十七萬人，占百分之十點六；而若參照主計總處最新的家庭收支調查，二○二一年平均每人每月消費支出，就已經需要兩萬三千餘元，光靠勞保年金目前就已經不太能夠支撐勞工的老年退休生活所需，更別提未來勞保可能因為財務困境，而減少給付金額之後。

依據勞保局今年五月的最新統計，勞保投保人數已經高達一○四一萬七千餘人，若以中選會公告上一屆總統副總統選舉人人數一九三一萬一千餘人計算，勞保投保人數占選舉人人數的將近百分之五十四，即便減掉少部分沒有投票權的人，也至少會在五成上下。

這些人不只是台灣最重要的勞動力，也可能是影響選情最關鍵的族群。希望當前三位總統參選人，能針對勞保年金破產和勞工老年生活的問題，提出足以保障勞工退休基本生活需求的政策，來爭取超過千萬勞保投保族群的支持，並且讓台灣社會，能藉由這次總統及立委大選，好好討論勞工的退休政策走向。