秦剛免職 表層或底層因素？

日前中共人大常委員會免去秦剛兼任的外交部長職務，並任命王毅重作馮婦。秦剛的消失眾說紛紜，根據筆者觀察，若非身體健康因素，秦剛消失的這段時間確實是「留校察看」，但具體停職所因何事，則非外界猜測與私德有關。

首先，中共有私德問題官員多如牛毛，前國家副主席王岐山也曾被爆出私德問題，但依舊安享晚年順利下莊，更不用說被彭帥實名舉報的中共前政治局常委、前國務院副總理張高麗，除了網路刪文外無其他動作。

其次，傳秦剛外遇私生子為美國公民，所謂「美國人的爸爸」邏輯與上述相同，出國念書取得海外國籍之高層子女浩若繁星。

倘若不是因為私德問題，便只剩一個「底層因素」及兩個「表層因素」，底層因素是派系鬥爭、權力分配站錯隊，但由於不能明說，便會以兩種表層因素作為理由拿下：一、貪汙腐敗、作風糜爛。二、裡通外國、洩漏情報。但是必須明白此二種表層因素可以獨立存在形成，並非一直都是底層因素的帽子罪名。

秦剛應該不是因為底層因素，也就是並非站錯隊，或是被指控反習反黨。若是如此嚴重，就不會只免去外交部長一職。根據二○二一年新修正的人大組織法第卅一條：「常務委員會在人大閉會期間，根據國務院總理的提名，可以決定國務院其他組成人員的任免」及第卅二條：「常務委員會在人大閉會期間，根據委員長會議、國務院總理的提請，可以決定撤銷國務院其他個別組成人員的職務」所示，人大常委在法律上有權處置國務委員。

換言之，並非如有些媒體所言秦剛保留國務委員是因人大常委無職權，事證便是二○一八年二月廿四日，第十二屆人大常委會決定撤銷楊晶的國務委員，具體原因是貪汙腐敗且中紀委有立案調查。從法條及楊晶一案便可推敲秦剛也不是貪汙腐敗、作風糜爛的表層因素。若是因貪汙收賄，中紀委的動作及是否立案是觀察的絕對指標，但依目前發展可暫時排除此可能。

另外值得觀察的，便是此次宣布免去職務的新華社通電，文中使用「免去」而非「撤銷」，而且強調免去秦剛「兼任」的外交部長。中共強調文字的精準及背後意涵，楊晶的新聞稿使用「撤銷」一詞表示違法事證明確，「撤銷」是處分行為，而秦剛的「免去」則是職務調動，而且強調「兼任」意味著被省略掉的主詞「國務委員」，還是秦剛最重要的身分。

最後，以目前的觀察可能性就剩「裡通外國、洩漏情報」的表層因素及確實身體有恙。而王毅只會是「暫代」，畢竟讓已是政治局委員的王毅回鍋外長有失職務對等、非長久之計，且北戴河會議召開在即，一定會就人事安排做出決定。