快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸善意螺旋 就是最好的國防

聯合報／ 蘇治灝／蘇東啟文教基金會執行長（雲縣斗六）
台海危機也是全球關注的焦點。路透社
台海危機也是全球關注的焦點。路透社

從國民政府撤退來台，歷經數十年的生聚教訓，台灣島民披荊斬棘，共同耕耘守護這片家園，還算可堪告慰有點小小成就，屹立於世界舞台。

今日台灣，陷於風雨飄搖的台海危機。因此檢驗二○二四總統參選人，誰能有大智慧，引領台灣轉危為安，化解台海危機，讓台灣繼續發光發亮，是重中之重。

德國梅克爾、印度莫迪都是當代人傑，新加坡李顯龍父子在美中間游刃有餘，都能將國家發展朝向有利的大方向前進。台灣在美中兩強間，就像天平是六四開、七三開、八二開，若逾越這個分寸、不能平衡，就是孤注一擲；隨著美國起舞操弄升級版的台海危機，比兒皇帝更不如，讓台灣成為美國予取予求的肉砧、祭品。

中國在韓戰死傷逾百萬人，毛澤東的兒子也戰死。習近平講要打勝仗講得含蓄，直白講就是一旦開戰，不計代價，只求勝戰。必然會封鎖台灣海峽，宣布是中國內戰，誰來干涉就開戰。試想美日可能會為台海戰爭犧牲子弟兵？這可是天方夜譚的大笑話。

兩岸一旦開戰，台灣就是萬年浩劫。這是一場極不對稱的戰爭，是世界不可承受之重。台灣不要病急亂投醫，自陷台灣於萬劫不復之境地。

我至今還收藏著二○一九年九月二十九日聯合報名家縱論，林蒼生所著述兩岸的善性循環，提及如果未來世界真的是地球村，台灣應該修文德以招來世界村的左鄰右舍。台灣是中華文化重鎮，是修文德的好地方。

兩岸關係似乎已愈來愈窄，只有民間才有些交流機會。台灣有位退伍軍人高秉涵受戰友之託，幫他把骨灰帶回家鄉，他說：「我帶回的不是骨灰，而是滿滿的鄉愁。」

一罈罈骨灰的背後，都是一個個淒美的故事，我因此主張將愛心擴大為兩岸平台。政治或經濟大國，都不是人類的好方向，只有成為愛心大國，才是地球村的未來，在兩岸延展這平台，使人心與人心成為一心，善性循環。多一分人性光輝，少一分政治算計，林蒼生的思維，可能喚醒多少政治人物的良知。

此次大陸學生來訪，講的話都很得體。反觀國內有人冷嘲熱諷，實在是淺薄不識大體。兩岸若能累積善意螺旋，就是最好的心防、國防。

近代西方傳教士帶來科技、文明、醫藥和宗教，但他們的政府也帶來鴉片與戰爭。當日中國，尼克森、季辛吉以大戰略眼光、格局，接引中國進入西方世界的大家庭中；今日中國，卻與俄羅斯、北韓等窮兵黷武國家連線，隱然與西方世界成對抗之勢。當日中國，百廢待舉之際，台商篳路藍縷，當有尺寸之功；今日中國卻大軍壓境，強加在兩岸一家親、同為炎黃子孫的台灣人身上，非常矛盾與諷刺！

大陸民間廣泛流傳明朝朱升的九字箴言：「高築牆，廣積糧，緩稱王。」這對台灣是友善的聲音，寓意韜光養晦，厚築根基；美中不急爭霸，兩岸間不要有急迫的時間表，讓中國成為地球村的表率，一等公民的國度。習近平站在歷史的關鍵點上，沒必要跟隨美國的腳步，升高製造台海危機，應以地球村的宏觀視野，當和平的締造者，用愛與包容善待台灣，造福全人類。

也殷殷切盼台灣的總統參選人，在對等、尊嚴的基礎上和大陸展開更廣泛全面的交流，逐漸累積善意螺旋，也期待兩岸春暖花開的早日來臨。

台海 美國 戰爭

延伸閱讀

中國加強國防動員 配發作戰訓練服給基幹民兵

審計部：我對美軍購案結餘款 美方有52億餘新台幣暫未還

習近平重申：堅持黨對軍隊絕對領導 加強軍事治理

金融時報：共軍灰色地帶戰術漸改台海局勢 北京是否會無視美國嚇阻

相關新聞

兩岸善意螺旋 就是最好的國防

從國民政府撤退來台，歷經數十年的生聚教訓，台灣島民披荊斬棘，共同耕耘守護這片家園，還算可堪告慰有點小小成就，屹立於世界舞...

公有土地標售 應設「漲停」機制

拜讀廿七日民意論壇「公有地標售，地價飆漲元兇」一文，提及政府標售公有土地，帶動地價屢創新高，是台灣高房價的根本原因所在，...

颱風政治學的假道學

受到杜蘇芮颱風外圍逼近，近四年未真正登陸的颱風，又掃出該不該放颱風假的老問題，尤其新媒體當道下的「他說」，該放或不放的各...

保母案翻轉 別擅自當柯南

前年一起十一個月大女嬰在保母家跌倒身亡，父母懷疑遭保母施虐致死，網紅揭露後輿論一面倒譴責，女嬰父母甚至動用私刑。但日前查...

蔡規賴隨 難緩疑賴論

賴清德日前在《華爾街日報》提出四大兩岸和平支柱，後又提出「當台灣總統可以進入白宮時，我們就已達成所要追求的政治目標。」《...

期待國軍也有女上將

美國總統拜登日前提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂上將出任海軍軍令部長，如獲聯邦參議院同意，她不但會是美國首位女性海軍軍令部長，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦