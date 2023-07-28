兩岸善意螺旋 就是最好的國防

從國民政府撤退來台，歷經數十年的生聚教訓，台灣島民披荊斬棘，共同耕耘守護這片家園，還算可堪告慰有點小小成就，屹立於世界舞台。

今日台灣，陷於風雨飄搖的台海危機。因此檢驗二○二四總統參選人，誰能有大智慧，引領台灣轉危為安，化解台海危機，讓台灣繼續發光發亮，是重中之重。

德國梅克爾、印度莫迪都是當代人傑，新加坡李顯龍父子在美中間游刃有餘，都能將國家發展朝向有利的大方向前進。台灣在美中兩強間，就像天平是六四開、七三開、八二開，若逾越這個分寸、不能平衡，就是孤注一擲；隨著美國起舞操弄升級版的台海危機，比兒皇帝更不如，讓台灣成為美國予取予求的肉砧、祭品。

中國在韓戰死傷逾百萬人，毛澤東的兒子也戰死。習近平講要打勝仗講得含蓄，直白講就是一旦開戰，不計代價，只求勝戰。必然會封鎖台灣海峽，宣布是中國內戰，誰來干涉就開戰。試想美日可能會為台海戰爭犧牲子弟兵？這可是天方夜譚的大笑話。

兩岸一旦開戰，台灣就是萬年浩劫。這是一場極不對稱的戰爭，是世界不可承受之重。台灣不要病急亂投醫，自陷台灣於萬劫不復之境地。

我至今還收藏著二○一九年九月二十九日聯合報名家縱論，林蒼生所著述兩岸的善性循環，提及如果未來世界真的是地球村，台灣應該修文德以招來世界村的左鄰右舍。台灣是中華文化重鎮，是修文德的好地方。

兩岸關係似乎已愈來愈窄，只有民間才有些交流機會。台灣有位退伍軍人高秉涵受戰友之託，幫他把骨灰帶回家鄉，他說：「我帶回的不是骨灰，而是滿滿的鄉愁。」

一罈罈骨灰的背後，都是一個個淒美的故事，我因此主張將愛心擴大為兩岸平台。政治或經濟大國，都不是人類的好方向，只有成為愛心大國，才是地球村的未來，在兩岸延展這平台，使人心與人心成為一心，善性循環。多一分人性光輝，少一分政治算計，林蒼生的思維，可能喚醒多少政治人物的良知。

此次大陸學生來訪，講的話都很得體。反觀國內有人冷嘲熱諷，實在是淺薄不識大體。兩岸若能累積善意螺旋，就是最好的心防、國防。

近代西方傳教士帶來科技、文明、醫藥和宗教，但他們的政府也帶來鴉片與戰爭。當日中國，尼克森、季辛吉以大戰略眼光、格局，接引中國進入西方世界的大家庭中；今日中國，卻與俄羅斯、北韓等窮兵黷武國家連線，隱然與西方世界成對抗之勢。當日中國，百廢待舉之際，台商篳路藍縷，當有尺寸之功；今日中國卻大軍壓境，強加在兩岸一家親、同為炎黃子孫的台灣人身上，非常矛盾與諷刺！

大陸民間廣泛流傳明朝朱升的九字箴言：「高築牆，廣積糧，緩稱王。」這對台灣是友善的聲音，寓意韜光養晦，厚築根基；美中不急爭霸，兩岸間不要有急迫的時間表，讓中國成為地球村的表率，一等公民的國度。習近平站在歷史的關鍵點上，沒必要跟隨美國的腳步，升高製造台海危機，應以地球村的宏觀視野，當和平的締造者，用愛與包容善待台灣，造福全人類。

也殷殷切盼台灣的總統參選人，在對等、尊嚴的基礎上和大陸展開更廣泛全面的交流，逐漸累積善意螺旋，也期待兩岸春暖花開的早日來臨。