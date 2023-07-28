快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡規賴隨 難緩疑賴論

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共事務學系副教授（新北市）
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前脫口「走入白宮」說，觸碰美國紅線。 聯合報資料照片 記者余承翰／攝影
民進黨總統參選人、副總統賴清德日前脫口「走入白宮」說，觸碰美國紅線。 聯合報資料照片 記者余承翰／攝影

賴清德日前在《華爾街日報》提出四大兩岸和平支柱，後又提出「當台灣總統可以進入白宮時，我們就已達成所要追求的政治目標。」《金融時報》則報導，美方要求蔡政府釐清賴清德具爭議性的談話。

美方雖稱不介入台灣選舉，然此信息可能影響選情。美國是否仍持守「疑賴論」，可檢視八月賴過境美國時美方的態度與接待層級等指標。賴的言論已經讓美方「很焦慮」，深恐走向陳水扁時衝撞美中台關係的風格，在未向美方預告的情況下，出現難以預期的發言或行動。

賴所論「台灣總統」、「走進白宮」、「政治目標」，意味「務實台獨」、「兩岸關係是國際關係」實現嗎？台美關係由歷史最佳階段，邁向關係正常化嗎？賴不斷倡議勿存「疑美論」，又一再宣稱遵循蔡英文維持現狀主張，奉行「四大堅持」，尤其「兩岸互不隸屬論」，試圖緩解美方及外界對其試圖「改變現狀」的疑慮，卻難緩和美方「疑賴論」。

儘管賴宣稱「蔡規賴随」，但蔡賴兩岸論述及路線具有本質差異。蔡的「維持現狀」等於賴的「務實台獨」？「兩岸關係就是兩岸關係」、「兩岸關係不是外交關係」等於「兩岸關係是國際關係」？蔡提憲法修正，而賴則曾稱制定新憲時間已到。

蔡賴路線交集為不承認九二共識，兩岸協商不預設任何政治前提，九二共識是「一國兩制」、實施「抗中保台路線」及「聯美抗中」戰略，定位「兩岸互不隸屬論」。

然蔡尚提九二共識替代方案，如九二歷史事實、會談精神或共同認知，賴則無任何替代方案。蔡之「互不隸屬」源自李登輝倡議「特殊國與國關係」，賴則源自傳統台獨倡議一中一台、一邊一國論。

蔡傾向溫和路線之維持現狀，賴則是傾向激進路線意圖變更現狀；「進白宮論」更是對美中台關係添柴加火。四大和平支柱及「進白宮論」淪為兩岸持續衝突對抗的根源，而非開啟「對話」替代「對抗」的鎖匙。

儘管賴目前支持度最高，但其兩岸及外交路線最具挑釁性，美方期待各參選人與陸對話，符合當前中美既競爭又合作之關係及互動步調，但賴主張幾乎是「不可能任務」。弔詭的是，民意近六成希望「下架民進黨」，但台獨金孫民意支持三成以上，一樹獨枝。

若最終選舉結果與二千年選出少數總統一樣，這豈非是少數人決定多數人命運，也陷入治絲益棼困境。他山之石可以攻錯，如法國及俄羅斯皆採取兩輪投票制設計，選出最具多數民意基礎總統，這對公民意志展現及國民意識整合、社會凝聚團結有所助益。

《金融時報》報導「疑賴論」有其歷史，二○一二年蔡英文競選總統時也有「疑蔡論」，懷疑蔡是否具備維繫台海兩岸和平能力，致外界認為美不支持蔡；賴就任民進黨主席，該報亦曾揭示美擔憂賴將升高兩岸敵對。這說明美「疑賴論」存在，也反映六成台灣人民對賴的集體焦慮。

台獨 白宮 蔡英文 賴清德 民進黨

延伸閱讀

別扭曲九二共識！

赴深圳見廣東省長 夏立言：堅持九二共識、反對台獨

下架民進黨總統參選人9條件 侯漢廷：不能支持死台獨賴清德

柯文哲稱反中不一定要嗆中 民進黨團反問九二共識看法

相關新聞

颱風政治學的假道學

受到杜蘇芮颱風外圍逼近，近四年未真正登陸的颱風，又掃出該不該放颱風假的老問題，尤其新媒體當道下的「他說」，該放或不放的各...

保母案翻轉 別擅自當柯南

前年一起十一個月大女嬰在保母家跌倒身亡，父母懷疑遭保母施虐致死，網紅揭露後輿論一面倒譴責，女嬰父母甚至動用私刑。但日前查...

蔡規賴隨 難緩疑賴論

賴清德日前在《華爾街日報》提出四大兩岸和平支柱，後又提出「當台灣總統可以進入白宮時，我們就已達成所要追求的政治目標。」《...

期待國軍也有女上將

美國總統拜登日前提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂上將出任海軍軍令部長，如獲聯邦參議院同意，她不但會是美國首位女性海軍軍令部長，...

陸管制稀有金屬出口 搶話語權

﻿中美之間的貿易戰，方興未艾，愈演愈烈。

公有地標售 地價飆漲元兇

七月十六凱道遊行，主要訴求目的之一為居住正義，其因乃台灣高房價讓年輕人買不起。筆者曾有房地產處理經驗，茲不揣淺陋提出一些...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦