蔡規賴隨 難緩疑賴論

賴清德日前在《華爾街日報》提出四大兩岸和平支柱，後又提出「當台灣總統可以進入白宮時，我們就已達成所要追求的政治目標。」《金融時報》則報導，美方要求蔡政府釐清賴清德具爭議性的談話。

美方雖稱不介入台灣選舉，然此信息可能影響選情。美國是否仍持守「疑賴論」，可檢視八月賴過境美國時美方的態度與接待層級等指標。賴的言論已經讓美方「很焦慮」，深恐走向陳水扁時衝撞美中台關係的風格，在未向美方預告的情況下，出現難以預期的發言或行動。

賴所論「台灣總統」、「走進白宮」、「政治目標」，意味「務實台獨」、「兩岸關係是國際關係」實現嗎？台美關係由歷史最佳階段，邁向關係正常化嗎？賴不斷倡議勿存「疑美論」，又一再宣稱遵循蔡英文維持現狀主張，奉行「四大堅持」，尤其「兩岸互不隸屬論」，試圖緩解美方及外界對其試圖「改變現狀」的疑慮，卻難緩和美方「疑賴論」。

儘管賴宣稱「蔡規賴随」，但蔡賴兩岸論述及路線具有本質差異。蔡的「維持現狀」等於賴的「務實台獨」？「兩岸關係就是兩岸關係」、「兩岸關係不是外交關係」等於「兩岸關係是國際關係」？蔡提憲法修正，而賴則曾稱制定新憲時間已到。

蔡賴路線交集為不承認九二共識，兩岸協商不預設任何政治前提，九二共識是「一國兩制」、實施「抗中保台路線」及「聯美抗中」戰略，定位「兩岸互不隸屬論」。

然蔡尚提九二共識替代方案，如九二歷史事實、會談精神或共同認知，賴則無任何替代方案。蔡之「互不隸屬」源自李登輝倡議「特殊國與國關係」，賴則源自傳統台獨倡議一中一台、一邊一國論。

蔡傾向溫和路線之維持現狀，賴則是傾向激進路線意圖變更現狀；「進白宮論」更是對美中台關係添柴加火。四大和平支柱及「進白宮論」淪為兩岸持續衝突對抗的根源，而非開啟「對話」替代「對抗」的鎖匙。

儘管賴目前支持度最高，但其兩岸及外交路線最具挑釁性，美方期待各參選人與陸對話，符合當前中美既競爭又合作之關係及互動步調，但賴主張幾乎是「不可能任務」。弔詭的是，民意近六成希望「下架民進黨」，但台獨金孫民意支持三成以上，一樹獨枝。

若最終選舉結果與二千年選出少數總統一樣，這豈非是少數人決定多數人命運，也陷入治絲益棼困境。他山之石可以攻錯，如法國及俄羅斯皆採取兩輪投票制設計，選出最具多數民意基礎總統，這對公民意志展現及國民意識整合、社會凝聚團結有所助益。

《金融時報》報導「疑賴論」有其歷史，二○一二年蔡英文競選總統時也有「疑蔡論」，懷疑蔡是否具備維繫台海兩岸和平能力，致外界認為美不支持蔡；賴就任民進黨主席，該報亦曾揭示美擔憂賴將升高兩岸敵對。這說明美「疑賴論」存在，也反映六成台灣人民對賴的集體焦慮。