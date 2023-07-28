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公有土地標售 應設「漲停」機制

聯合報／ 魏世昌／工程師（宜蘭市）
都市地價指數去年第4季至今年第1季，全國總指數為108.38、與上期比較上漲0.65％，且自2018年九月底該期以來，已連漲十期。圖／聯合報系資料照
都市地價指數去年第4季至今年第1季，全國總指數為108.38、與上期比較上漲0.65％，且自2018年九月底該期以來，已連漲十期。圖／聯合報系資料照

拜讀廿七日民意論壇「公有地標售，地價飆漲元兇」一文，提及政府標售公有土地，帶動地價屢創新高，是台灣高房價的根本原因所在，筆者深表認同。

事實上，六都地價漲幅最明顯，很多都是中央與地方政府所造成。建商必須有地才能蓋房子，民間的土地零星，且繼承人繁雜，想整合好一塊地曠日廢時，唯有公家的土地最完整。所以過去幾十年來，只要有公家土地標售，就會引來多組人馬競標，尤其是市中心，物以稀為貴的土地簡直被搶破頭，投標的價格也愈堆愈高。

君不見二○二二年五月，媒體「政府炒地現形記─全台縣市賣地大調查」報導，揭露全台土地交易竟有五分之一來自各地方政府賣地，一年進帳七三○億，說好聽是有助國有土地資產活化和增裕財政收入，實則為政府帶頭圈地炒地，從而推升房價飆漲。

通膨，並未帶動薪水起漲；地價，卻帶動房價全面上揚，關鍵就在於土地標售制度，顯然在程序上有需要改進。抑制之道，除對於公有土地標售應盡速訂定制度規範外，建議應建立「漲停」機制，若有二家以上出價高於漲停價，採抽籤方式決定，或摒除過去價高者得方式，改採類似資格投標，以抑制土地價格飆漲。

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