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陸管制稀有金屬出口 搶話語權
中美之間的貿易戰，方興未艾，愈演愈烈。
中國大陸準備對鎵、鍺等稀有金屬管制出口；外界認為，製造高科技產品不可或缺的稀土，也可能是下一波列管礦產。
中美貿易戰，短、中期很難善了。其實，以中國大陸握有的資源，對於稀有金屬可以有更大的「詮釋權」與「組合力」。
中國大陸可運用合縱連橫力量，串聯全球生產稀有金屬、礦產，如稀土、鎵、鍺、鋰、鎢、鉍、鈀、銥、鈷、鎳、銠…的主要國家，如中國、俄羅斯、越南、巴西、剛果、印尼、南非…。這些國家，擁有的稀有金屬、礦產，都是高科技產業的必需品。
這些國家都是長期和美國不對盤的新興或第三世界國家。中國大陸倡組的上合組織、金磚國家，都是有經濟實力的主體；如果將稀有金屬主要生產國家串接起來，更有喊盤的力量。
這個聯盟，對外的說帖是，稀有金屬的生產有高汙染，組合起來，集體進行「產品提煉、技術升級」，共同落實「減輕碳排、降低汙染」，從而進行「有次序行銷」。
石油輸出國家組織（OPEC）有十三個成員國，產量占全世界的三分之一；這個組織以沙烏地阿拉伯為首，增產、減產，不止影響全球油價，更攸關全世界經濟。OPEC能夠呼風喚雨，最重要的，是會員國有共同利益。
中國大陸如倡議「全球稀有金屬組織」。積極的，可以將全球資源的產出，做有秩序、有效能的配置；消極的，也可對美國的制裁，進行以戰止戰的「反脫鉤」。
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