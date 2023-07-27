快訊

杜蘇芮暴風圈節節逼近 深夜陸警區域再納彰化、南投

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸管制稀有金屬出口 搶話語權

聯合報／ 楊德瑞／媒體工作者（台北市）
中國自8月1日管制鎵及鍺等稀有金屬，但預料未來落實後，中國也會為自家發展保留彈性。圖為大陸稀土產業。美聯社
中國自8月1日管制鎵及鍺等稀有金屬，但預料未來落實後，中國也會為自家發展保留彈性。圖為大陸稀土產業。美聯社

﻿中美之間的貿易戰，方興未艾，愈演愈烈。

中國大陸準備對鎵、鍺等稀有金屬管制出口；外界認為，製造高科技產品不可或缺的稀土，也可能是下一波列管礦產。

中美貿易戰，短、中期很難善了。其實，以中國大陸握有的資源，對於稀有金屬可以有更大的「詮釋權」與「組合力」。

中國大陸可運用合縱連橫力量，串聯全球生產稀有金屬、礦產，如稀土、鎵、鍺、鋰、鎢、鉍、鈀、銥、鈷、鎳、銠…的主要國家，如中國、俄羅斯、越南、巴西、剛果、印尼、南非…。這些國家，擁有的稀有金屬、礦產，都是高科技產業的必需品。

這些國家都是長期和美國不對盤的新興或第三世界國家。中國大陸倡組的上合組織、金磚國家，都是有經濟實力的主體；如果將稀有金屬主要生產國家串接起來，更有喊盤的力量。

這個聯盟，對外的說帖是，稀有金屬的生產有高汙染，組合起來，集體進行「產品提煉、技術升級」，共同落實「減輕碳排、降低汙染」，從而進行「有次序行銷」。

石油輸出國家組織（OPEC）有十三個成員國，產量占全世界的三分之一；這個組織以沙烏地阿拉伯為首，增產、減產，不止影響全球油價，更攸關全世界經濟。OPEC能夠呼風喚雨，最重要的，是會員國有共同利益。

中國大陸如倡議「全球稀有金屬組織」。積極的，可以將全球資源的產出，做有秩序、有效能的配置；消極的，也可對美國的制裁，進行以戰止戰的「反脫鉤」。

美國

延伸閱讀

瓦格納集團把非洲當「搖錢樹」 在俄羅斯兵變失敗不影響發展

2023亞太永續展覽 永豐投顧展現 ESG 亮眼成果

三大亮點掌握投資部位碳排 永豐投顧發布台股首部PCAF財務碳排計算機

新北提出碳排量評估技術BIM 拚2026年全面揭露建築碳排

相關新聞

多繳的電費 劫貧濟富 部長的能源大餅可休矣

前幾天經濟部長王美花在「新能源國際論壇」發表能源政策新藍圖演講，描述了蔡政府對台灣未來的能源規畫，畫了一個大餅，卻問題重...

還我熱島公園夢

最近是十萬年來最熱的夏天，台北已熱到卅幾度，全球都在尋求解方。巴黎市長伊達戈宣示，要在巴黎各角落種下十七萬棵樹；有「花園...

期待國軍也有女上將

美國總統拜登日前提名海軍軍令副部長弗蘭切蒂上將出任海軍軍令部長，如獲聯邦參議院同意，她不但會是美國首位女性海軍軍令部長，...

陸管制稀有金屬出口 搶話語權

﻿中美之間的貿易戰，方興未艾，愈演愈烈。

公有地標售 地價飆漲元兇

七月十六凱道遊行，主要訴求目的之一為居住正義，其因乃台灣高房價讓年輕人買不起。筆者曾有房地產處理經驗，茲不揣淺陋提出一些...

發票中獎 要更多小確幸

近幾年，為了環保，統一發票特別加開雲端發票專屬五百元獎，這是一大德政。然而，特獎上的「一千萬元特別獎」，卻有如錦上添花的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦