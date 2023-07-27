最近是十萬年來最熱的夏天，台北已熱到卅幾度，全球都在尋求解方。巴黎市長伊達戈宣示，要在巴黎各角落種下十七萬棵樹；有「花園城市」美譽的新加坡也飽受熱島效應之苦，當局決心十年內增設二百公頃的自然公園，等於八個大安森林公園。

台北呢？一九三二年的大台北市區計畫中，將圓山公園列入一號公園，與南邊的古亭河濱公園（八號公園）串聯為南北端的二大公園。原來當時已計畫建設十七個公園，但後來只開闢了七個。三號公園安置了林安泰古厝；五號公園未開闢，設置了小巨蛋；六號公園建設了國父紀念館；其他如九號公園亦未開闢，改為自來水處；至於松山區的十六號公園、忠烈祠西側的十七號公園也都沒有開闢。二戰後台灣人口驟增，但是公園綠地卻不增反減。

這些公園預定地常被蠶食鯨吞，讓民眾對於公園愈來愈無感。我住在古亭河濱公園旁面向河邊，天天看到公園裡進出的遊客只有小貓一兩隻；但是日治時代的古亭公園則熱鬧非凡，公園內之設施有相撲場、釣魚場、划船場、棒球場、賽馬場。

這個公園在當時並有台北最美的夜景，你可以看到「月亮毫無阻礙的從東邊滑到西邊」。河邊有一家飲宴樓叫紀州庵，大家來此飲宴，最主要是要想一邊欣賞河岸的美景，一邊享受美食。當時的河岸有小船與遊舫，後者是一種有屋頂的遊船，供民眾划船於藍色公路上，可惜戰後河床淤積無整治，無法行船或釣魚。

賽馬場設立於一九三三年，是全台率先開賽的賽馬場，每年春秋兩季舉行競馬大賽，數千人在觀眾席上熱血沸騰，歡聲雷動。平日，賽馬跑道內可改裝成高爾夫球場，成為業餘的球場。賽馬場旁邊還有全台罕見的相撲場，上有鐵製的頂棚，可以如雨傘般的張開，內可容納七千五百人。

河濱公園因位在川端橋（今中正橋）頭而被稱為川端公園，地處於今天新店溪與汀州路、思源路所圍之區域。戰後，原公園因毀損殆盡而廢止，換來一批令人頭皮發麻的水泥叢林，如客家文化中心、螢橋國中、替代役中心、學人新村、三軍總醫院汀州院區、台大水源校區等等。

這些水泥叢林當初為何非要蓋在原有的公園中呢？顯見國人認為公園可有可無。過去民初教育總長蔡元培有一句名言：「美育的基礎，立於學校；美育的推行，歸宿於都市的美化。」又說都市美化的重點就在於公園。這個想法與台北大相逕庭，台北的「公園自治條例」看不到文教設施，難怪台北的七個公園都大同小異，這樣的公園只有讓遊客雪崩式下滑了。

名作家沈從文十分服膺蔡元培的想法，其對於北平的整體想像即基於「公園」意象，期待將整個北平建設得有如一個大公園，並以公園管理方式去安排市政，這難道是痴人說夢嗎？