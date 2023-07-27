多繳的電費 劫貧濟富 部長的能源大餅可休矣

前幾天經濟部長王美花在「新能源國際論壇」發表能源政策新藍圖演講，描述了蔡政府對台灣未來的能源規畫，畫了一個大餅，卻問題重重。

首先大家最關心的是未來兩年的電力短缺問題，王部長在演講開始即予以「澄清」。王部長指出未來七年電力新增裝置容量都遠大於除役機組裝置容量。但部長並未提供每年新增裝置容量中，傳統大型機組及再生能源各增加多少？未來增加最多的是太陽光電，但目前備轉容量最吃緊時刻為夜晚七時太陽下山，太陽光電喪失功能的第二尖峰。王部長應誠實向全國民眾解釋，如何解決第二尖峰電力緊迫的問題，而非以大量增加的太陽光電糊弄民眾。

其次部長很自豪的指出，今年七月一日到七月五日中午時段之「風光滲透率」連續五天突破二成；所謂「滲透率」就是瞬間不穩定的風、光電在供電系統中的占比。大家應該還記得，今年過年時台電呼籲民眾出門拔插頭，原因是過年時期全台用電降低，風、光電占比增為三成，若台電應變不及、電壓飆高，恐損壞家庭電器。

但今天過年時風、光電裝置容量只不過十一GW，依政府規畫二○二五年將升至廿五點六GW，二○三○年及二○三五年更將升至四十三GW及六十GW。若天候條件好時，可提供十五GW、廿六GW及卅六GW的電力。屆時不穩定電力滲透率在冬天用電較少時將分別為五成、八成及百分之百。滲透率二成就很自豪，滲透率三成就要大家拔插頭，將來怎麼辦？當然部長提出「削峰填谷」等儲電手段，天價儲電成本卻避而不談。

其實王部長演講中令人最難以忍受的，乃是吹噓發展離岸風電產業的功勞。王部長指出過去六年離岸風電相關製造業新增建廠投資六八○億元，產值七六○億元，新增就業三千八百人。

離岸風電的最終產品是電力，但電力無法外銷，電費是全國企業及人民所繳納，離岸風電沒有為台灣創造半毛錢外匯；蔡政府花了偌大力氣建立離岸風電產業，賺的是國內錢，而不是半導體等電子產業為台灣創造大量外匯。此外，離岸風電產業的產值乃來自暴增的電費。

蔡政府以離岸風電取代核電，用戶支付以每度高過核電三、五倍的離岸風電費率，流入離岸風電產業。全國人民多繳的電費，乾坤大挪移到離岸風電廠商，是明目張膽的「劫貧濟富」。王部長畫的大餅真可以休矣！