近來，台北市以外的五都，依前瞻基礎建設計畫陸續提出大眾運輸系統計畫，包含新北的三環六線、桃園的三心六線、台中的六大捷運路線、台南的六條優先路網、高雄的四線齊發，周邊都市發展看漲，但地方財政負擔也同樣水漲船高。

由於捷運建設計畫經費龐大，依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，中央針對非自償經費部分得給予地方一定比率之「計畫型補助」，惟考量捷運建設所帶來的效益比起其他建設相對顯著，以及期待激勵縣市政府多加發揮整合效益，中央建立一套對地方捷運建設計畫以自償率作為補助門檻的機制。

依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，中央要求縣市政府在提送大眾捷運系統計畫補助申請時，應納入周邊土地開發、稅收增額等自償性收益評估，以審查其財務可行性，針對無法達到最低門檻者即不予補助，至於達到門檻者，再就自償率愈高者，給予更高之補助比率。

此機制當初設計目的是激勵地方政府不只是單純跟中央申請補助，而是更積極地利用公共建設創造地方效益，並進一步將相關效益轉化為財務收益，分攤建設經費，降低中央編列經費負擔；另一方面，也藉此成為地方提送捷運計畫補助的篩選機制，以排除效益不足的計畫耗費行政審查成本。

現在，此套遊戲規則反而變成各縣市競相爭取補助的入場券，各在其計畫中透過車站周邊土地開發、區段徵收、增額容積等規畫，以及預期增加的稅收增額估算，為原本只有單純票箱收入、附屬事業收入的捷運，挹注了高達幾十、幾百億的自償性收益，將計畫自償率大幅提升到符合規定門檻，藉此爭取中央補助。

換言之，目前各縣市的捷運建設計畫多屬於「供給式」導向，預期以捷運帶動都市發展；然而，每一項計畫所預期的未來發展及其自償性收益多建立在樂觀的假設上，形同畫大餅式的「膨風」收益，再於審議過程中由地方政府自己承諾買單，但中央與地方皆輕忽該預期收益的財務風險非常高。倘若未來開發或稅收不如預期，資金缺口該如何補足？勢必挪用地方政府其他社會福利財政支出，造成財政排擠，或再尋求中央協助。尤其，在地方持續提送路線計畫補助，承諾要自行負責的自償性經費也將愈滾愈多，這些預期回收的收益是否真能實現？未來卅年的財務回收期若無法實踐，債留子孫的疑慮便隨之浮現。

雖然地方捷運建設透過與周邊土地開發整合能產生加值效益，但縣市政府更應回歸交通建設本質，著重於運量需求評估及替代方案選擇，而不是聚焦於財務美化遊戲，甚至反客為主的以土地開發為財務手段，地方捷運建設計畫反成土地炒作的工具。何況台灣正面臨人口縮減的問題，捷運效益及周邊土地開發是否真能如同計畫所稱逐步到位，實令人擔憂。因此，建議縣市政府在評估捷運建設計畫時，應更審慎評估地方未來發展之有效需求，核實估算財務效益及潛在風險，並積極整合周邊土地使用與公共設施計畫。畢竟捷運建設並非交通改善或都市發展的唯一方案！