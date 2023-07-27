公有地標售 地價飆漲元兇

七月十六凱道遊行，主要訴求目的之一為居住正義，其因乃台灣高房價讓年輕人買不起。筆者曾有房地產處理經驗，茲不揣淺陋提出一些看法，提供給政府與各方賢達參考。

由於政府政策要將台汽公司民營化，民國八十五年時台汽公司員工約一萬名，每人以三百萬元資遣費計算，約需三百億元資遣費。省政府補助五十億元，其餘二百五十億元由台汽公司變賣房地產支應。台汽公司因此成立土地小組，專責公開標售台汽公司所有各地車站、保養場與眷舍以充當資遣費。

每個標案均採公開底價方式標售，以杜洩漏底價之弊。土地小組功能類似房地產仲介公司，提供標案相關資訊給投標商參考；因此有機會聽聽他們的意見，也了解一些投標商的看法。

某名投標商說「公有地標售是土地價格飆漲的元兇之一」。筆者問其因，他說：「只要財團在標售案附近有大片土地，一定會高價搶標，縱使二倍三倍亦在所不惜；一旦得標，財團的附近大片土地跟著水漲船高。因為，得標商以後處理他的土地時，可以理直氣壯的說『這可是公有地標售行情，不是他亂喊價』。」

爰此，公有土地或國有土地不宜再標售，以免土地價格一直帶頭飆漲；反而要釋出公有或國有土地興建大量國民住宅，提供給已婚尚無房屋之青年優先擁有，有餘屋再擴及其他無屋青年。再仿新加坡國民住宅以地上權九十九年方式出售，讓國家仍擁有土地，也可壓低國民住宅價格。

一般地上權價格約為土地所有權價格的百分之七十五，也就是說，國民住宅價格可以市價百分之七十五出售；或者僅以建築成本加貸款利息與管銷費用後，再計入二成利潤出售，完全不計入土地成本，更可讓年輕人較易擁有房屋，實現居住正義。

依曾在新加坡理工大學任教的國家公益發展協進會理事長黃丙喜教授所述，新加坡政府出售之地上權國民住宅需住滿五年後才能轉售，而且只能賣還給政府，再依據物價指數來計算相對利潤。

不像台灣之地上權建物，例如位於台北車站北側客運轉運站樓上的地上權住宅，由購買者自由轉賣。如要確保國民住宅之價格平穩，就要學新加坡方式加以管控，如此一來，年輕人才不會望屋興嘆，也才能落實住者有其屋政策。