迎接「奇點時代」 布局台灣智能產業

在經歷了上半年ChatGPT的激情之後，生成式智能無所不在／無所不能的迷思似乎充斥在全球每一個角落。五月中，OpenAI宣布今年底即將推出具有通用人工智能功能的GPT5，暗示「奇點時代」到來已迫在眉睫。

包括矽谷的OpenAI、Google、新創的xAI，大陸的騰訊及阿里皆發布相關大型生成式智能的開發計畫來推動「奇點之後」的產業發展，馬斯克更宣布將攜手輝達共創人工智能「奇點之後」的輝煌。

雖然「奇點」理論及學說仍存在相當的爭議性，但從奇點原創者Raymond Kurzweil及耗損系統理論中似乎可發現：奇點代表著巨大的系統轉折。

從宇宙學／物理學的觀點來看，「奇點」代表銀河系統崩盤的來臨，也就是「封閉系統」的內部運動速度接近光速而產生質量無限大的黑洞現象，或熵增達到極大質而瀕臨毀滅的狀況。但「智能奇點」到底是什麼？

據諾貝爾物理獎得主潘洛斯的時間循環理論，奇點代表的是演化的過程，也就是「奇點之後」系統再生、進化的啟始點！所以從生成式人工智能的角度來解析，「奇點之後」代表產業即將呈現嶄新的風貌，或「重大」典範轉移即將快速來臨。

在最新的網路創新發展中，「奇點之後」的再生、演化、進化及典範轉移、成長的過程中，輝達總裁黃仁勳提出的內外共生、共同演化的智能系統沉浸智能技術，輝達的ＣＵＤＡ統一設計平台結構就是典型的智能進化技術及平台結構，不但可催生內外部的奇點共生、演化，同時也透過智能運算加速專業化、產業規模的形成。

另外，在超智能技術大幅提升效率的同時，資料的複雜度也快速提升，故除了生成式智能工具（數學運算），更多的實證科學手段也須適時加入，使得智能運作的「實證性」更加完整。在可預見的未來，數學、量子力學、化學、生理學、醫學及標靶技術等工具將逐漸納入智能系統運作，「因地制宜」創造「奇點之後」的共生體系─開放式系統、微奇點耗損、重生／共生、演化／進化所形成的動態有機系統，以取代傳統技術中的人為操作及純數學運算。

綜上所述，「奇點之後」的智能技術及產業發展並非「盍各言爾志」式民主化創新，而是在智能平台的架構下進行類似自然界的運行及互動方式，以達到奇點共生、系统熵減、循環式穩態而生生不息的有機式進化。

「奇點之後」的智能產業發展須依託在產業創新上，「自由心證、盍各言爾志」式的發散式創新，並不符合資源不足的中小企業，聚焦在分布式Web3.0經濟框架中核心能力「專業化」才是台灣產業智能轉型的王道！

透過以專業核心為基礎的奇點共生、系統演化，追求「螞蟻雄兵變大象」的終極策略目標，擺脫傳統以規模、技術、市場幅員為主要優勢的傳統方式，這也是擁抱智能典範轉移的最佳方式！

國科會上周宣布了二○二四年的科技預算，共一四二八億新台幣，其中也包括了生成式智能技術，但為什麼完全忽略「奇點之後」智能時代最亟需的基建，包括平台智能經濟及知識中介服務呢？「奇點之後」政策必须「改弦易轍」，現為時未晚，望朝野三思！