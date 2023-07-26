兩岸和平 才是人民所願

看到昨天貴報的頭版大標題：「灘岸殲敵轉向國土防衛」，令人怵目驚心。

眾所周知，二戰末期，為了防範盟軍登陸歐洲陸地，德國構築了所謂「大西洋壁壘」，其投入的物力及人力都是空前的。德軍統帥隆美爾最希望在這最長的一日把盟軍趕下灘頭，因為一旦盟軍登陸成功，其軍隊及戰略物資將源源不斷輸入，屆時可說勝負已定。

當時盟軍已掌握制空權，所以雖然德國空軍還有相當的實力，卻未能即時出動，掃蕩灘頭，作最有效的反制。殘存的德國海軍及潛艇部隊更都龜縮於軍港內，面對數以千計的盟軍艦艇，始終未能發射一枚砲彈或魚雷。觀乎此即可知：光靠著陸軍的防衛只是見招拆招而已，戰事最後必將陷入左支右絀的困境。

當然，和平共處才是兩岸人民所希望的。以前發生在台灣的閩客械鬥、漳泉械鬥都已成歷史，兩岸也當作如是觀。