當關鍵力量 促非綠大聯盟成形

以郭台銘的企業經營手腕，豈會不知自己若獨立參選，等於免費奉送賴清德上壘？

郭台銘在社群軟體叫陣不斷，乃是針對藍、白進擊而來；然而，國民黨全代會已確定侯友宜代表黨內掛帥出征，「換侯」之說，斷不可能。因此，郭台銘動作頻頻很顯然是針對柯文哲而來。從金門海邊與柯文哲的山盟海誓，再到有意併購民眾黨，如今，又不斷跟國民黨中南部重要地方勢力會面，無非是想要向柯Ｐ展現自己的實力與關鍵影響力，反襯出民眾黨缺乏地方組織和人脈的缺陷，頗有向柯文哲攤牌的意味，逼柯回心轉意，促成「郭柯配」成局。

如同四年前，郭台銘以為國民黨會乖乖就範，殊不知國民黨因受到換柱教訓，深刻體會陣前換將乃兵家大忌。因此，黨內大咖才會全力挺侯，為的是要向郭展現國民黨背水一戰的決心，不被郭所左右。郭繼續在國民黨內招兵買馬，用來反國民黨和侯友宜，只會離藍軍選民愈來愈遠，不僅其政治誠信會飽受質疑，就連賴以為政治號召的「下架民進黨」理念，也可能會分別回歸到藍白兩黨，屆時郭恐被邊緣化。

郭董的政治目標既然是「期待政黨輪替」和「下架民進黨」，兩岸政策論述又堅定走和平對話交流路線，那何不當個促成「非綠大聯盟」成形的關鍵力量？讓台灣改頭換面，人民安居樂業，穩定生活，大家都會尊敬你。

反之，若堅持獨立參選，屆時，連署大多數必然會來自綠營，支持率易被混淆、進而造成誤判，反肥了民進黨和賴清德。

郭台銘應學習廉頗，接受侯友宜這個藺相如的共同合作美意，盡釋前嫌、為大局著想，才能顯示出成功者應有的高度。