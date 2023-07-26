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被選票扭曲的軌道工程

聯合報／ 張炎銘／退休人員（台中市）
前瞻軌道建設的縣市自籌款逐年新增，多位縣市首長都呼籲中央修改財政收支劃分法，透過修正統籌稅款分配方式紓解地方負擔。本報資料照片
前瞻軌道建設的縣市自籌款逐年新增，多位縣市首長都呼籲中央修改財政收支劃分法，透過修正統籌稅款分配方式紓解地方負擔。本報資料照片

聯合報「陽光行動」報導蔡政府前瞻計畫中的軌道建設，自籌款高得嚇人，成為地方財政陷阱，將來地方難以脫身。但解決之道，卻是地方呼籲中央修財劃法。個人認為即使修財劃法成功，若只是讓地方政府將經費繼續使用於不符經濟效益、不合理的政治工程，還是沒抓著癢處、錯失重點。

除國防及少數民生基礎水電工程外，大部分工程都要通過經濟分析，並考慮後續營管費用，必須益本比大於一，工程才能成案。離島的海淡廠或水庫，考慮人民基本用水需求，可以不計血本，但軌道工程是民生必需品嗎？

很多軌道工程是地方政治人物提出要求，縣市長候選人為了選票而開的政治支票，事前沒有科學的評估；規畫審查時，為了讓工程成案以彰顯政績，顧問公司可能就配合高估運量、受益人數、其他商業利益，並低估建造與營管成本。表面上益本比通過，事實上明眼人都知道軌道建設需要大量人口支撐，也能預知這些軌道建設是無底錢坑；但為選票及考慮短短任期，政治人物也隨著裝聾作啞。

財劃法或許該修，但即使地方能負擔得起軌道建設工程，也要考慮後續營管，避免工程成蚊子建設。人民要了解，不是別的縣市有高鐵、捷運，自己就要有；沒有軌道，就情緒勒索稱自己難道是二等公民。

寫規畫書的工程顧問公司、審報告的學者專家，要能不受政治氛圍及首長偏好影響、堅持專業，經濟效益不能通過就誠實展示，並提出其他更好交通解決方案。縣市首長不要亂開支票，看到有預算大餅就直接撲上去；吞下誘餌、引爆財政炸彈，可能禍延好幾代居民。趁著還有機會，將所有軌道工程好好再檢討一遍，尤其是經濟效益。不當的軌道工程，就縮短規畫距離、降減規模或直接喊停，否則頭一洗下去，要回首就難了。

軌道建設 財劃法

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