性平修法 防校園不對等權勢濫用

最近「性平法」修法，納入教職員工專業倫理規範，引起社會廣泛討論。有些人認為這是限制「師生戀」，有違反憲法保障自由權的問題；有些人擔心會傷害師生互動；有些人則認為「專業倫理」很難定義清楚；有些則的確是未來教育主管機關還要再努力的地方。

首先，修法是為了校園裡的「不對等之權勢關係」不被濫用，保護處於不利地位的學生，使其避免遭受傷害。立法院審查時，考量未成年學生心智發展尚未成熟，更需要保護，因此明定學校師長不得與未成年學生發展親密關係；同時也於相關條文中，增訂「不得利用不對等之權勢關係」文字，使立法意旨更為明確。換言之，此次修法沒有限制「師生戀」，沒有違反憲法問題。

專業倫理納入法律條文加以規範，意味著未來將具有法律約束力；違反相關規定，可能導致法律責任及相應後果。因為違反專業倫理的行為樣態多元，情節輕重的光譜甚廣，如何因應不同教育階段的情境或生態，以符合實際情況，確實需要更深入、謹慎的討論與規畫。

此次修法，已授權中央主管機關增加訂定與性或性別有關之專業倫理事項、主動迴避陳報事項；高級中等以上學校也必須據以訂定專業倫理規範，並公告周知。

教育部後續將會於防治準則中補強論述，教師要避免此種關係可能導致權力濫用的疑慮；無法處理時，亦有陳報學校的義務。此外，防治準則納入專業倫理規範，並依此一條文處理各級學校相關事件。教育部亦將蒐集案例樣態、研訂指引，供學校訂定專業倫理規範之參考。

希望各校討論時能凝聚共識，形成自律規約，營造性別友善校園；發展師生互動的專業關係，確保學生學習權益與福祉。