想像一下！ 跳遠八米四○有多遠

我國跳遠好手林昱堂日前在二○二三亞洲田徑錦標賽跳出八公尺四十的佳績，勇奪金牌，同時也打破了高懸卅年、由乃慧芳所保持的八公尺三四全國紀錄，並達標巴黎奧運八公尺二七的參賽門檻，可說是雙喜臨門。

先來說說跳遠八公尺四十有多可怕，一般國中教室從黑板到最後面教室公佈欄的長度大約是九公尺，所以林昱堂助跑後起跳，可以從教室頭跳到教室尾。電影裡那些需要靠吊繩或特效才能跳到對面大樓的不可能的任務，在林昱堂的八公尺四十面前都會變成小菜一碟。

八公尺四十雖然離一九九一年美國選手包威爾的世界紀錄八公尺九五還有一段距離，但這樣的成績放在近幾屆的奧運，都有奪牌的實力。二○二一年東奧冠軍的成績也不過才八公尺四一，所以林昱堂的成績是有可能在巴黎奧運奪牌甚至奪金的，但前提必須是要有穩定的表現。乃慧芳的最佳紀錄是八公尺三四，但是在一九九六年亞特蘭大奧運的成績，卻連八公尺都不到，僅拿第十七名。

林昱堂今年才廿三歲，年輕是他最大的本錢，除了有優秀的彈跳力之外，百公尺成績最快是十秒二四；如果不是專攻跳遠的話，短跑絕對有全國前三的實力。

稍微有點物理基本常識的人應該都知道，在彈跳高度相當的情況下，起跳初速愈快，落點愈遠。林昱堂具備這麼多優勢，只要身體不受傷、有穩定的踩板；用科學數據去修正包括姿勢、飲食、肌力訓練，並調整心態，在大比賽能夠保持平常心，相信跳出八公尺四十紀錄的林昱堂，在巴黎奧運絕對有能力一舉奪牌甚至奪金，跳向世界之巔。