致郭董：關鍵一役 成功不必在我

國民黨全代會通過提名侯友宜參選總統，距五月中常會宣布提名已兩個多月。郭台銘除了在第一時間透過臉書表達支持，此期間仍持續走動基層，獨立參選之聲不絕於耳，有違郭董「未獲徵召將全力支持提名人選」的承諾。

二○二四政黨輪替是台灣的主流民意，唯有團結非綠陣營的力量以下架民進黨奮力一搏，才有扭轉乾坤的契機，誠為國民黨面臨的艱鉅考驗與挑戰。郭董兩度出馬問鼎國民黨內總統初選，若是再次毀諾，不啻自失立場。

郭董是縱橫國際商場的成功企業家，對於國家、民族，向來擁有深厚的情感和使命。回顧新冠疫情期間，郭董與蔡政府交手，排除萬難完成疫苗採購，協助防疫功德無量，令國人感念激賞。但政治是協調的藝術，需要高度智慧折衝樽俎；誠信為立業之基，郭董卻把政治當成馳騁商場的交易遊戲，與黨中央隔空交火，不僅摧毀國人對郭董殷切仰望，更重傷國民黨形象，親痛仇快令人扼腕。

再不到半年，台灣很有機會再度政黨輪替，但前提必須是整合非綠陣營，團結向心、目標一致對外。郭董縱橫商場數十載，建立個人霸業鴻圖，在業界動見觀瞻、舉足輕重。二○二四總統大選攸關兩岸關係發展與台灣未來走向，能否向上提升？抑或是持續向下沉淪？就在這關鍵一役。

懇請郭董懸崖勒馬、履行初衷、信守承諾，秉持「成功不必在我」的胸襟、海納百川之氣度，共同見證政黨再次輪替的台灣奇蹟。祈望郭董高瞻遠矚，為日後的歷史定位永留芳名，此誠為台灣人民共同之企盼，亦是台灣之幸，全民之福！