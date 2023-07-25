聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨境毒郵包 警告尹錫悅？

聯合報／ 劉順達／教（台北市）
南韓蔚山市收容機關收到自台灣寄送郵包，確實造成3名院內人士疑似吸入不明氣體後送醫治療。圖／取自KBS News YouTube影片
南韓蔚山市收容機關收到自台灣寄送郵包，確實造成3名院內人士疑似吸入不明氣體後送醫治療。圖／取自KBS News YouTube影片

近日，南韓各地發現多件自台北寄出的「毒郵包」，震驚全韓。台韓有關單位正積極調查中，至於犯罪實情、何人涉案等均尚未出爐。中華郵政的「貨轉郵」寄出地點顯示為大陸瀋陽，初步研判，寄貨人是住在瀋陽的「中國人」或「北韓人」，可能是對南韓不滿所採取的一種「報復」。

第一種可能，兩韓關係惡化，北韓不僅武嚇，並想盡辦法擾亂南韓社會安定。尤其，面對即將來臨的國會議員選舉，要拖垮尹錫悅和執政的國民之力黨，進而間接為民主黨助選，讓反對黨繼續在國會左右法案通過。

第二種可能性，中韓關係交惡，尹錫悅不僅打破前任文在寅總統時的「密不可分」路線、甚至主動參與「中國夢」的密切關係；寧可拉攏美日一起對付金正恩，也不會軟下骨頭採取低姿態向中國要求居間協助。由於尹錫悅在外交上表現太強勢，此時中共有必要聯合北韓，故意給南韓吃點苦頭，告訴尹錫悅此時該知道適可而止，倘若繼續堅持硬碰硬對抗中共和北韓，則沒有丁點好處。

說實話，製造南韓民心不安，恐於即將迎來的明年四月國會議員選舉，對尹錫悅和執政黨選情不利，這也許是「有心人士」寄毒郵包企圖。

尹錫悅 南韓 北韓

延伸閱讀

尹錫悅：美韓核諮商小組將成嚇阻北韓威脅新起點

尹錫悅將赴北約峰會 因應北韓威脅尋求國際合作

要南韓統一部硬起來 尹錫悅換新部長

稱南韓統一部像「北韓支援部」 尹錫悅表示需調整職能

相關新聞

跨境毒郵包 警告尹錫悅？

近日，南韓各地發現多件自台北寄出的「毒郵包」，震驚全韓。台韓有關單位正積極調查中，至於犯罪實情、何人涉案等均尚未出爐。中...

致郭董：關鍵一役 成功不必在我

國民黨全代會通過提名侯友宜參選總統，距五月中常會宣布提名已兩個多月。郭台銘除了在第一時間透過臉書表達支持，此期間仍持續走...

給寵物假 老闆一舉數得

昨天《聯合報》報導「寵物喪假」相關話題，令人深思。

想像一下！ 跳遠八米四○有多遠

我國跳遠好手林昱堂日前在二○二三亞洲田徑錦標賽跳出八公尺四十的佳績，勇奪金牌，同時也打破了高懸卅年、由乃慧芳所保持的八公...

性平修法 防校園不對等權勢濫用

最近「性平法」修法，納入教職員工專業倫理規範，引起社會廣泛討論。有些人認為這是限制「師生戀」，有違反憲法保障自由權的問題...

漢光39號的戰略亮點

漢光卅九號實兵演習於昨天登場。對多數民眾而言，漢光演習或許已是每年固定舉辦的例行公事；但今年的漢光不只在驗證作戰概念，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦