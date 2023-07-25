跨境毒郵包 警告尹錫悅？

近日，南韓各地發現多件自台北寄出的「毒郵包」，震驚全韓。台韓有關單位正積極調查中，至於犯罪實情、何人涉案等均尚未出爐。中華郵政的「貨轉郵」寄出地點顯示為大陸瀋陽，初步研判，寄貨人是住在瀋陽的「中國人」或「北韓人」，可能是對南韓不滿所採取的一種「報復」。

第一種可能，兩韓關係惡化，北韓不僅武嚇，並想盡辦法擾亂南韓社會安定。尤其，面對即將來臨的國會議員選舉，要拖垮尹錫悅和執政的國民之力黨，進而間接為民主黨助選，讓反對黨繼續在國會左右法案通過。

第二種可能性，中韓關係交惡，尹錫悅不僅打破前任文在寅總統時的「密不可分」路線、甚至主動參與「中國夢」的密切關係；寧可拉攏美日一起對付金正恩，也不會軟下骨頭採取低姿態向中國要求居間協助。由於尹錫悅在外交上表現太強勢，此時中共有必要聯合北韓，故意給南韓吃點苦頭，告訴尹錫悅此時該知道適可而止，倘若繼續堅持硬碰硬對抗中共和北韓，則沒有丁點好處。

說實話，製造南韓民心不安，恐於即將迎來的明年四月國會議員選舉，對尹錫悅和執政黨選情不利，這也許是「有心人士」寄毒郵包企圖。