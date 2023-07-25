6G與AI的預言 人人都是模特兒

6G網絡與人工智慧AI堪稱當前最熱話題，美國曾大膽預測五至十年後，醫療健保、自駕汽車、教育、服務業都將面臨被淘汰。目前4G手機能夠傳輸高質量視頻圖像以及圖像傳輸質量，5G是全球互聯互通，無人駕駛、無人機、智能家居、智慧城市等項目將提升生活品質，真正實現零距離交流。

Uber沒擁有汽車，卻能夠讓你「隨叫隨到」有車坐，現在已是全球最大的Taxi公司。Airbnb沒擁有任何旅館，但它的軟體讓你能夠住進世界各地出租房，現在已是全球最大的旅館業；Google電腦打敗全球最厲害圍棋高手，因為開發出AI的電腦，使用能自己學習的軟體，所以AI能夠達到比預期提前十年的成就。

在美國，使用IBM Watson電腦軟體，幾秒內就有九成準確性的法律顧問，比起七成準確性的人為律師既便捷又便宜；臉書有一套AI軟體可以比人類更準確辨識人臉，到二○三○年AI電腦會比任何專家還聰明；自動駕駛汽車可在公眾場所使用，你不必擁有汽車，花時間加油停車考駕照交保險費。

現在平均每十萬公里一次車禍，造成每年全球約一百廿萬人死亡。以後AI自動駕駛每一千萬公里才一次車禍，減少一百萬人死亡，因為需要保險的人極少，保險公司會面臨更多的挑戰，傳統汽車公司可能會面臨倒閉，房地產公司會遭遇極大的變化，因為可在車程中工作，距離將不是選房主要條件。

3D列印設備預計十年內會由近二萬美元減到四百美元，速度加快百倍，人類太空船也會使用這種設備。手機就會有3D掃描功能，可測量腳做個人化鞋子。預計二○二七年百分之十的產品會用3D列印設備製造。

產業機會方面，廿年內百分之七十至八十的工作會消失，溫室建築物可以有少量的水，肉可以從實驗室生產，不必養豬、雞或牛。百分之卅畜牧土地會變成其他用途，很多初創公司會供給高蛋白質昆蟲當成食品。

數位時代的錢，將是Bitcoin在智能電腦中的「數據」。百分之七十的人類會有手機，能上網接受世界級的教育，但大部分的老師會被智能電腦取代，小學生要會寫Code，如果不會就是像住在亞馬遜森林中的原住民，你的孩子準備好了嗎？

至於未來可能消失的職業，千萬不要覺得這很遙遠，上世紀已經有打字員、電話接線員等職業消失，職業變遷的速度將越來越快。未來十年百分之八十的現金使用會消失，人們選擇網銀或移動支付；未來廿年絕大多數中小銀行如果不把前台業務外包將難以生存，傳統金融業和科技業正在進行生死競速，金融領域將發生一場徹底的互聯網革命。

富士康百萬「機器人大軍」計畫公布後引起矚目。未來隨著機器人成本的下降和普及，裝配車間將不需要真人；借助電視盒，只要身處帶寬足夠的Wi-Fi環境，就可免費觀看在線視頻，有線電視終會消失，甚至電視台的構建都會被打亂。

未來沒有誰再會為矮而愁眉，高技術含量增高手術已在進行。還有，超微科技的運用使整容業更趨完美，已有人研發用電腦勘測臉部細節，量身製作完美五官。從這個意義上講，漂亮的臉蛋與高挑的身材人人都可以擁有，職業模特兒失去意義，時裝秀將從T形台走向6G AI大街。