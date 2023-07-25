科技．人文聯合講座／通訊大賽2023：善用生成式AI

人工智慧AI之父明斯基（Marvin Minsky；一九二七–二○一六）說：「計算機就像小提琴。新手學留聲機容易，但學拉小提琴困難重重。這是人文主義者和大多數計算機科學家的共識。他們認為，計算機程式處理特定目的好，但不靈活。直到費盡心思掌握使用方式，小提琴和打字機都不易操控。」明斯基認為，透過AI協助學習可以突破人類運用計算機的障礙。

上述思維讓我們體認到精確掌握生成式AI的重要性。我擔任今年經濟部通訊大賽Mobileheros評審團主席，特別強調今年參賽作品整合AI並說明應用方法的重要性。ChatGPT這樣的人工智慧語言模型突然嶄露頭角，是一個強大的AI語言模型，通過大量網路資料訓練，學習了多種人類語言模式。它能夠自然且流暢地生成文本，回答問題，撰寫文章，甚至創作詩歌和故事，漸漸引起各行各業的關注，大家應認真思考如何將生成式AI應用到自己的產業中。

其實台灣早有產業早已開始應用AI，例如台積電幾年前就使用AI解決機台老化問題，程式設計師也利用Copilot來撰寫程式碼。然而，過去使用AI的成本高且門檻較高。ChatGPT的出現使得生成式AI運用門檻大幅降低，掀起熱烈的風潮。然而不少人在討論如何運用生成式AI技術改進自己工作的品質時，無法正確使用ChatGPT，反而產生不如預期的效果。根據分析公司Similarweb的數據，ChatGPT於二○二二年十一月推出後，每月流量與不重複訪客在二○二三年六月首見下滑。這代表有些人無法掌握ChatGPT，失望而放棄（也有說是放暑假之故）。藉由Mobileheros，我們希望引導參賽團隊，能掌握ChatGPT的正確用法。

我鼓勵參賽團隊充分利用生成式AI來協助撰寫軟體，在簡報時解釋實現方法，這將有助於獲得高分。除了在實際執行層面應用AI，更強調在構思階段讓AI參與其中。當你不知道如何著手時，可直接向AI提問，讓AI給予靈感和創意。隨著持續提問，這些想法將變得更明確、聚焦。「只有親自嘗試，才能知道答案」。在西方教育體系中，教導孩子如何「提問」被視為重要課題。現在有著一個強大的AI供大家提問，我們應該善用這些工具。

通訊大賽已舉辦多年，贊助企業在其中扮演重要角色，同時提供實際場域進行驗證。政府機關也擁有許多場域可供利用，未來可透過通訊大賽作為媒合平台。政府可以廣發需求，提出實際需要解決的問題，參賽團隊的作品可在實際場域中解決問題，實現雙贏局面。最後，再次強調「導入AI，成功的機會更大」。引入AI可能不容易，但希望今年的競賽能成為朝這方向邁進的契機。（作者為前科技部代理部長）